Die Antwoord a Rock in Roma 2024

I Die Antwoord saranno in concerto a Rock in Roma il 3 luglio. Il live si terrà presso l'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, in Cavea.

Tutte le informazioni sul concerto:

Apertura porte: h 18:30

Inizio concerti: h 21:00

Prezzo biglietti

PARTERRE CENTRALE € 46,00 + € 6,90

TRIBUNA CENTRALE € 65,00 + € 9,75

TRIBUNA MEDIANA € 57,00 + € 8,55

TRIBUNA LATERALE € 50,00 + € 7,50

TRIBUNA ALTA € 35,00 + € 5,25

Biglietti: Ticketone.it e Vivaticket.com dalle h 10 di martedì 16 aprile