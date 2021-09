Visionaria Fest, dibattiti, libri e politica a Garbatella

Parte domani, lunedì 6 settembre, la quarta edizione di Visionaria fest, consueto appuntamento di dibattiti, film, musica, libri e politica alla Garbatella. "Caput mundi" è il titolo dell'edizione 2021 per concentrare l’attenzione sulla città di Roma e le imminenti elezioni.

Programma ricchissimo e tanti ospiti di rilievo dal mondo della cultura e dello spettacolo: Sabina Guzzanti, Tosca, Sigfrido Ranucci, Daniela Preziosi, la redazione della testata giovanile Scomodo, Gino Castaldo, Francesco Taskayali, Pierluigi Bussi, la redazione del settimanale Left, Riccardo Fassi, Pasquale Innarella, Maria Iatosti, Lorenzo Pregliasco e tanti altri.

Molte le presenze politiche che sostengono la lista Sinistra Civica Ecologista, Nichi Vendola, Massimiliano Smeriglio, Amedeo Ciaccheri, Loredana de Petris, Paolo Cento, Michela Cicculli, Sandro Luparelli, Paola Balducci.

Si conclude sabato 11 settembre: evento dibattito con Roberto Gualtieri, candidato sindaco della coalizione progressista.

Sei giorni per poter immaginare il mondo che vogliamo, la città che desideriamo. Ragionando e confrontandoci, costruendo la visione e lo sguardo, il progetto e l'azione per una rigenerazione dell'agire politico.

Per poter scegliere ed esprimere ciò che siamo e vogliamo essere in una città che non lasci indietro nessuno, che rispetti le differenze e aumenti le opportunità delle persone che la abitano.

Questa è la sfida per liberare nuove energie e riprendere lo spazio necessario a raccontare i nuovi bisogni, le fragilità e i mondi possibili.

Vogliamo immaginare un tempo e uno spazio di confronto, dibattito e scambio gioioso, che intrecci linguaggi e registri diversi.

Dalle immagini alle parole alla musica sotto il cielo di questa città che non smette mai di raccontare storie straordinarie.

Dibattiti, musica, film, libri, ristorazione.

Si comincia lunedì 06 settembre in via degli Armatori 3 presso Villetta social lab a Garbatella dalle 17,30.

Tutto nel pieno rispetto delle norme anti Covid.

Per il programma dettagliato si può consultare la pagina Facebook di Visionaria fest.

