"Diario di Lina", lo spettacolo a Teatro Argot Studio

Dal 23 al 26 novembre un grande ritorno all’Argot Studio, un’occasione per approfondire il linguaggio di una delle più interessanti compagnie del panorama come Teatrodilina, condotta dal duo creativo Lagi e Colella, in scena con Diario di Lina: l’ultima produzione, scritta e diretta da Francesco Lagi, con Anna Bellato, Francesco Colella, Leonardo Maddalena. Un evento per conoscere meglio, da vicino, l’anima della compagnia e immergersi nel modo di vivere e vedere la scena, con umanità, ironia e impegno, attenti alle piccole-grandi fragilità, gioie, dolori dell’esistenza.

Gli ultimi giorni di Lina, l’ormai anziana cagnetta, un piccolo ultimo saluto, in una cucina a raccontare cose, a ridere e a piangere anche, cercando di essere vivi. Mentre una creatura umana sta per fare il suo ingresso nel mondo, comincia a battere i piedi nella pancia di sua mamma e reclama tutto l’amore possibile.

Note di regia

"Alcune persone, che poi siamo noi, attori che formano una piccola compagnia teatrale e che hanno sempre messo in scena pezzi della loro vita, cercano adesso di decifrare il loro presente, l’attimo che si trovano a vivere insieme. Sono passati gli ultimi giorni di Lina, la nostra cagnetta, c’è un breve saluto parlando di cose, a ridere e a piangere un po’. La perdita, il senza, il lasciare, il malgrado, lo stare nonostante qualcuno tolga il disturbo, lo spaesamento dolce che porta la morte di un animale caro e che è sempre stato con noi. C’è da riorientarsi un po’ nelle cose della vita e nelle faccende teatrali. C’è il sogno di un cane, la vita e la morte di alcuni robot, il vento che arriva e che se ne va. E c’è una bimba però, che comincia a battere i piedi, sta per venire alla luce del mondo, si gira e rigira in pancia di mamma e reclama tutto l’amore possibile. Nuota nel buio del liquido amniotico in attesa di dire: ci sono".