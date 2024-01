Diana Tejera, cantautrice e polistrumentista sul palco del Quid

Prezzo non disponibile

Giovedì 18, sul palco del Quid, arriva il live di Diana Tejera, nel suo suggestivo omaggio a Patrizia Cavalli, una delle poetesse italiane più amate. Il progetto “Al cuore fa bene far le scale” rappresenta un evento che fonde poesia, musica e cinema e che vedrà le poesie di Patrizia Cavalli prendere vita dalla voce di Diana Tejera, davanti ad uno sfondo di immagini rarissime.

Giovedì 18 – Diana Tejera

L’apprezzata cantautrice e polistrumentista, che ha collaborato con Ana Carolina e Tiziano Ferro, torna sul palco del Quid per rendere un suggestivo omaggio a Patrizia Cavalli, tra le esponenti della poesia contemporanea più amate, la cui poliedrica attività letteraria ha rilevato negli anni un tono inconfondibile, tra i più significativi nella poesia italiana degli ultimi anni. Al cuore fa bene far le scale rappresenta un evento che fonde poesia, musica e cinema e che vedrà le poesie di Patrizia Cavalli prendere vita dalla voce di Diana Tejera, davanti ad uno sfondo di immagini rarissime della poetessa, provenienti dall’archivio AAMOD, creando una narrazione visiva per ogni brano. Ad accompagnare la voce di Diana è la chitarra di Fernando Pantini.