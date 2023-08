"Dialogo Terzo: in a landscape" CollettivO CineticO e Alessandro Sciarroni sotto l’Angelo di Castello

Dialogo Terzo: In a Landscape, lavoro site-specific, è il terzo capitolo del progetto Dialoghi della compagnia CollettivO CineticO, guidata da Francesca Pennini, con un invito, questa volta, rivolto al pluripremiato coreografo Alessandro Sciarroni (tra tutti Leone d’Oro per la Danza 2019), dopo quelli a Sharon Fridman e Enzo Cosimi, in scena il 2 agosto, in due repliche alle ore 19 e alle ore 21 a Castel Sant’Angelo.

La terza edizione di sotto l’Angelo di Castello, rassegna di danza, musica e spettacolo a cura di Anna Selvi, crea geometrie di relazioni inusuali offrendo spazi di creazione artistica e percorsi di fruizione inaspettati che cattureranno il pubblico in racconti di fascinazione e bellezza. Il progetto di valorizzazione del sito della Direzione Musei statali della città di Roma e il Museo Nazionale di Castel Sant'Angelo, diretti da Mariastella Margozzi, presenta in questa edizione della rassegna molti progetti site-specific che metteranno in relazione e dialogo il luogo e la sua storia con la creazione contemporanea.

Due estetiche a confronto: due modi di pensare e vivere la danza, la relazione con il corpo e con il pubblico. La strabordante visionarietà di CollettivO CineticO che crea drammaturgie sempre complesse di significanti e virtuosismo. Il gesto semplice, una partitura scenica basata su frasi ripetute ieraticamente, come a dilatare il tempo partecipato dai ballerini e dal pubblico, per Alessandro Sciarroni. Un dialogo che genera crescita e condivisione per entrambi.

Come nei suoi precedenti lavori, Sciarroni gioca sull’ostinazione della ripetizione traendo spunto per il titolo dall’omonimo brano di John Cage composto per “calmare la mente e disporla alle influenze divine”.

“Credo che il lavoro dovrebbe chiamarsi In a Landscape: vorrei rubare questo titolo al brano omonimo di John Cage... e vorrei anche utilizzarlo in scena. Credo che il brano possieda l’atmosfera giusta. Composto nel 1948, per piano o per arpa “to sober and quiet the mind, thus rendering it susceptible to divine influences”. Con il CollettivO CineticO per ora ci stiamo allenando ad una nuova pratica. Come nei miei altri lavori c’è sempre qualcosa di leggero e misterioso nell’ostinazione della ripetizione, qualcosa che sembra avere un’energia opposta rispetto alla pazienza, alla fatica, e all’ostinazione dell’azione che stanno compiendo. Ma questa volta mi sembra di riuscire a vedere anche dell’altro. Mi sembrano delle figure tutte tese verso ciò che pare somigliare ad un sentimento di serena determinazione che tende ad una sparizione: un’estinzione volontaria del soggetto. Un atto d’amore estremo. La scelta di una dipartita definitiva. Ma ammetto che il mio sguardo non sia oggettivo.”

Alessandro Sciarroni 14/02/2020 - Aeroporto di Fiumicino / Roma