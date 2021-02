“Dialoghi sul Diritto. Il futuro del diritto, i diritti del futuro”, 4 incontri gratuiti

Riprendono venerdì 26 e sabato 27 febbraio gli appuntamenti con le rassegne organizzate dalla Società editrice il Mulino, in coproduzione con Fondazione Musica per Roma: “Dialoghi sul Diritto. Il futuro del diritto, i diritti del futuro”.

Quattro incontri gratuiti in live streaming sulla pagina Facebook e sul canale YouTube dell’Auditorium Parco della Musica e della Società editrice il Mulino, con gli ospiti della rassegna in diretta dalla Sala Petrassi dell’Auditorium di Roma.

Le innovazioni scientifiche e tecnologiche pongono nuove sfide e minacciano i nostri diritti. Ma il futuro del diritto, e il nostro futuro, sono nella sua capacità di mantenere questo mondo umano. I Dialoghi proposti vogliono offrire una visione chiara e aperta, mettendo a confronto un giurista con un esperto dei diversi campi in cui le regole possono migliorare il nostro domani. Intelligenza artificiale, salute e lavoro, oltre a un incontro dedicato a “La Sfida all’Istruzione” che apre la rassegna venerdì 26 febbraio alle ore 19, sono i temi degli incontri in programma.

“Una due giorni con cui, grazie ad autorevoli ospiti, si potranno gratuitamente approfondire temi e sfide del 2021 – commenta l’Ad della Fondazione Musica per Roma, Daniele Pitteri - i Dialoghi saranno fruibili sui nostri canali social sperando di raggiungere il più vasto pubblico possibile e offrendo anche la possibilità da parte del pubblico di entrare in contatto con i relatori . Ci auguriamo inoltre che, oltre ai Dialoghi sul Diritto, possiamo presto far ripartire e approfondire le altre tematiche con cui ormai da anni lavoriamo assieme alla Società editrice Il Mulino, ovvero la matematica e la filosofia”.

I dialoghi in programma

Tra gli ospiti della rassegna di questa edizione Carla Barbati e Luciano Violante che, nell’incontro dedicato a “La sfida all’Istruzione”, affronteranno il delicato tema del diritto allo studio, oggi più che mai minato nelle sue fondamenta. Il programma si completa con altri tre incontri: Giovanni Pitruzzella e Loredana Zollo che nella mattinata di sabato 27 febbraio animano l’incontro dedicato a “La sfida all’Intelligenza Umana”, analizzando come i sistemi giuridici stiano tentando di adeguarsi alla corsa in avanti della ricerca e dello sviluppo tecnologico e digitale; Daria de Pretis e Walter Ricciardi sempre sabato 27 febbraio alle ore 16.30 sono, invece, protagonisti dell’incontro dedicato a “La sfida alla vita e alla salute”, una riflessione che parte dalla nostra Carta Costituzionale, che all’art. 32 chiaramente sancisce il diritto alla salute come fondamentale dell’individuo, e non può non affrontare anche le sfide a cui l’emergenza sanitaria sottopone da più di un anno ormai il nostro ordinamento e il nostro tessuto sociale; infine, sempre nella giornata di sabato 27 febbraio alle ore 17.30, Colin Crouch e Silvana Sciarra chiudono la rassegna con l’incontro dedicato a “La sfida al lavoro tradizionale”: come si sta evolvendo il mercato del lavoro e come il diritto si sta modificando per riconoscere tutele ai nuovi lavoratori e ai nuovi sistemi di regolamentazione dei rapporti di lavoro?

Tutti gli incontri sono introdotti e moderati da Alfonso Celotto, che è professore di Diritto costituzionale a Roma e studia il funzionamento dello Stato e del potere, avendo lavorato anche come capo di gabinetto e capo ufficio legislativo in diversi Ministeri.

Nel corso di ogni incontro il dialogo tra i due ospiti è arricchito dalle letture di Gaia Messerklinger e dai contributi video e dalle riflessioni degli studenti del corso di Diritto Costituzionale dell’Università Roma Tre.

Ogni incontro prevede la proiezione di immagini e video.

La rassegna è realizzata con il contributo di Enel Italia e con lo sponsor tecnico Agorà.