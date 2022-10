Il Dia de Los Muertos è senza dubbio una delle feste messicane più conosciute, una celebrazione festeggiata con allegria in tutte le case, strade, piazze e cimiteri del paese, perché è una celebrazione non solo dei cari che se ne sono andati ma anche della vita.



Non confondetela con Halloween, mentre Halloween è una notte oscura di terrore e malizia dove gli spiriti sono malevoli, i festeggiamenti del Giorno dei Morti messicano si svolgono in un’esplosione di colori e gioia di vivere, in tutto il Messico si festeggia indossando costumi variopinti, si tengono feste e danze e si porgono offerte ai propri cari defunti.



Il 30 Ottobre a partire dalle 12:00, presso Snodo Mandrione, sarà ricreato il clima e l’atmosfera messicana di festa del Giorno dei Morti. Tutti i tratti tipici della festa saranno presenti a partire dall’altare “ofrenda” che rappresenta il passaggio tra la vita e la morte.

Tutti potranno portare sull’altare allestito dall’associazione messicana di Roma @AltarDeMuertosEnRoma, la foto del proprio defunto ma anche un dono come una candela, dei dolci o piccoli regali che piacevano al proprio caro.

Oltre all’altare ci sarà Catrina, la signora teschio vestita di abiti sfarzosi, e tutto lo staff sarà truccato da Catrina e per chi vorrà tre truccatrici professioniste vi truccheranno per l’occasione.

Il market di oggettistica e prodotti alimentari messicani, sarà al centro del giardino di Snodo Mandrione, si potranno comprare pignatte, bigiotterie, fasce e turbanti, Ojos de Dios, candele ma anche pan de muerto da lasciare sull’altare o portare a casa.



Oltre al villaggio

Alle ore 15:00 concerto di Paulina PARGA cantante e compositrice messicana che combina folklore, pop alternativo e jazz. La sua musica contiene testi pieni di nostalgia e melodie avvolgenti. Nelle sue canzoni parla da problemi personali a problemi sociali. La celebrazione e le prospettive sulla vita e sulla morte sono presenti anche nella sua musica. Ha pubblicato due album: Lacrimal (2018) e Manual de Duelo (2020). Per onorare il Giorno dei Morti, eseguirà canzoni sue, oltre a versioni contemporanee di melodie tradizionali messicane.



Alle ore 19:00 spettacolo di MARIACHI @ROMATITLAN. Il gruppo “Mariachi Romatitlán” impegnato nella conservazione e diffusione della tradizione folcloristica messicana, si forma nel 1983 e da allora svolge un’intensa attività non solo come interprete dello stile Mariachi, ma anche nella ricerca di brani tradizionali e attuali di questo genere popolare messicano, così conosciuto e diffuso a livello mondiale.



LEZIONI DI DANZA

Alle ore 17:00 lezione di danza folkloristica messicana a cura di DANIELA RODRIGUEZ RAMIREZ. Ballerina messicana, con 20 anni di esperienza nella danza popolare messicana, condividerà con noi un po' del folklore dei paesi di Veracruz e Jalisco, con le canzoni più emblematici della nostra tradizione del Dia de los muertos



IL CONTEST

Ore 16:30 e Ore 18:30 - due contest la miglior Catrina e il miglior Coco. Al vincitore una degustazione messicana.



KIDSLAB

Attività per bambini: trucco per bambini, letture, musica e laboratorio, a tema Dia de los muertos?

A cura di:



Tatiana Gargiulo Indipendent USborne Organiser e Charlie personal BookShopper in partnership with Usborne (laboratori creativi a partire da 3 anni)



@ALTERDEMUERTOSENROMA (laboratori creativi per tutte le età)



CIBO MESSICANO

a cura del ristorante messicano La Cucaracha (@LaCucarachaRoma)

DRINK MESSICANI

a cura di Snodo Mandrione



Infine area giochi per grandi e piccini con altalene, area verde, biliardini e 1.500 MQ con posti a sedere e tavoli



PER MAGGIORI INFORMAZIONI

+ 39 0692948551

info@sartidelgusto.it

www.sartidelgusto.it



Ingresso riservato ai soci Associazione culturale Roma Città aperta

affiliata Asso locali

Costo della tessera 3 euro.

E' possibile effettuare la tessera il giorno dell'evento o online tramite il modulo di pre-adesione