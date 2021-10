Dia de los Muertos - L'evento

Maschere da teschio, altare, colori sgargianti, musica, il “dia de los muertos” messicano è una delle feste più importanti del Messico, ma attenzione a non confonderla con Halloween perchè è molto di più, è cultura.



Il Dia de los Muertos, giorno importante per la cultura messicana e per il centro America, diventa nel 2008 patrimonio culturale dell’umanità ed è una festa dedicata ai cari defunti che però celebra la vita.



Nulla a che vedere con le tonalità macabre di Halloween, festa che scaccia via i morti tramite travestimenti paurosi, e nemmeno con le atmosfere più intimistiche della nostra commemorazione, in Messico il giorno dei morti è una festa vivace e variopinto dove si mangia, si balla e ci si diverte, perché la morte viene vissuta come qualcosa di inevitabile e i defunti non fanno paura anzi vanno ricordati con allegria.



Il 30 Ottobre a partire dalle 15:00, presso Largo Venue, ricreeremo il clima e l’atmosfera messicana di festa. Tutti i tratti tipici della festa dei morti, saranno presenti a partire dall’altare “ofrenda” che rappresenta il passaggio tra la vita e la morte.



Tutti potranno portare sull’altare allestito dall’associazione messicana di Roma @AltarDeMuertosEnRoma, la foto del proprio defunto ma anche un dono come una candela, dei dolci o piccoli regali che piacevano al proprio caro.



Oltre all’altare ci sarà Catrina, la signora teschio vestita di abiti sfarzosi, dell’associazione Amar a Mèxico realizzata dall’artista Ricardo Soltero e tutto lo staff sarà truccato da Catrina e per chi vorrà tre truccatrici professioniste vi truccheranno per l’occasione.



Il market di oggettistica e prodotti alimentari messicani, sarà al centro del Garden di Largo Venue, si potranno comprare pignatte, bigiotterie, fasce e turbanti, Ojos de Dios, candele ma anche pan de muerto da lasciare sull’altare o portare a casa.



I bambini saranno assorbiti dal clima messicano partecipando a tantissimi laboratori a tema Dia de Los Muertos:



• La valigia dei giochi che farà insieme ai bambini le maschere della Calavera e altre attività manuali

• La libreria Indipendente Usborne farà costruire ai bambini le lanterne

• Family Harmory proporrà laboratori ludici musicali genitore-bimbi dai 0 ai 4 anni, un laboratorio di costruzione di maracas e una lettura animata del libro "Coco" di Disney.

• Rosi Mar accompagnerà i grandi e i piccini nella realizzazione dell’Ojos de Dios

• Cloe Miranda insegnerà a fare papel picado, ma non sarà un semplice laboratorio chi vuole li potrà esporre intorno all’ofrenda.



Inoltre ci saranno due contest, una della miglior Catrina e l’altro del miglior Mariachi e chi vorrà si potrà esibire con la sua chitarra e sentirsi per un giorno Miguel, il protagonista del film Coco. Al vincitore sarà offerta la cena TexMex a cura di Largo Venue.



Non poteva mancare la proiezione in sottofondo del film Coco, per far immergere ancora di più nell’atmosfera messicana.



Infine alle 19:00 lo spettacolo dei Mariachi Romatitlan che ci condurrà fino all’ora di cena dove si potrà mangiare TexMex nel ristorante di Largo Venue.



Biglietto d’ingresso 7 euro (bambini fino a 12 anni ingresso gratuito).



Vi aspettiamo dalle 15:00 fino a tarda sera

presso Largo Venue – Via Biordo Michelotti 2 – Roma (Zona Largo Preneste)





Sono esenti i minori di anni 12.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...