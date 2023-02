"Di-versi e forma", editoria e arte a Frascati

Prima Edizione del Festival di editoria ed arte a Frascati organizzato da Agarte – Fucina delle Arti ed UBIK Libreria Frascati. La settimana di presentazioni, letture, conferenze, mostre e workshop all’insegna dell’arte e dell’editoria è una rassegna culturale patrocinata dal Comune di Frascati, dalla Confcommercio di Roma, dal CEPELL e dal Sistema Bibliotecario Castelli Romani.



Inserito nel contesto del calendario del carnevale frascatano, “Di-Versi e Forma” con la sua prima edizione si terrà all’interno della location comunale del Mercato Coperto in Piazza del Mercato a Frascati (Roma). L’importante evento promuoverà e divulgherà il lavoro di scrittori, editori, poeti, artisti emergenti e non, e di divulgatori culturali. Questa 1°edizione sponsorizzata da Alleanza Assicurazioni, ITALA s.r.l., MGS Solutions Frascati e con partner Frascati Scienza, Territorio Tuscolano, ODEA Frascati, DAMA Galleria, Poetryslam, Associazione Thambos ed il Centro studi e documentazioni storiche Frascati, si prefigge il compito di presentare tramite un fitto calendario composto di eventi in sinergia tra arte ed editoria, l’odierno e variegato panorama culturale.

Grazie alla collaborazione tra Agarte ed Ubik Frascati, si propone una rassegna aperta gratuitamente al pubblico tutti i giorni dalle 16 alle 20 (da venerdì 17 a domenica 26 febbraio 2023).

Le giornate saranno suddivise per le seguenti tematiche: infanzia, poesia, fotografia, arte e scienza, cultura underground, eco-sostenibilità e riciclo, ragazzi, nuove tecnologie e digitalizzazione, arte-terapia e territorio. Per conoscere nel dettaglio la programmazione, il calendario e gli orari dei singoli eventi, si potranno consultare le apposite pagine social FaceBook ed Instagram (@Di-Versi e Forma & @diversieforma) oppure il sito ufficiale: www.di-versieforma.it.



Il festival con ingresso libero e gratuito resterà visibile tutti i giorni dalle 16 alle 20 presso lo spazio del Mercato coperto sito in Piazza del Mercato, a Frascati, con apertura il giorno venerdì 17 febbraio e avrà termine domenica 26 febbraio (per qualsiasi info +39 351 740 5874 / info @ di- versieforma.it o agarte@agarte.it).