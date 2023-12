"Destrage" in concerto a Roma

Destrage, una delle realtà metal più accattivanti ed imprevedibili del nostro Paese con uno stile unico tra mathcore, prog metal e lucida follia, saranno dal vivo per cinque concerti esclusivi questo dicembre: l’appuntamento romano sarà sabato 9 presso Traffic Live, i biglietti sono da disponibili in prevendita su tutti i circuiti ufficiali TicketOne e Mailticket

Destrage hanno appena annunciato che si fermeranno nel 2024: “...la vita va avanti, con tutte le sue complicazioni e gli sforzi che potremmo mettere ora nel progetto non sono abbastanza per Destrage. Destrage prima di tutto.” Per celebrare tutto ciò che è stato Destrage ci sarà un unico ultimo concerto italiano domenica 20 ottobre 2024 a Milano presso Alcatraz, questo appuntamento sarà quindi l’ultimissima occasione di sempre per vederli dal vivo.