Dermatite atopica: a Roma consulti gratuiti su prenotazione

Ritornano a Roma i consulti dermatologici gratuiti della campagna nazionale “Dermatite atopica? Da oggi si cambia”. La dermatite atopica è una malattia infiammatoria cronica non contagiosa della pelle, con forte impatto sulla qualità di vita dei pazienti. In Italia l’incidenza di chi soffre di dermatite atopica è molto elevata: l’8-10% della popolazione adulta presenta questa problematica. Si caratterizza per la presenza di prurito e le lesioni che può provocare vanno dall'eritema lieve alla lichenificazione grave, fino all'eritroderma.

Consulti gratuiti: dove e quando

L'evento a promozione della salute è realizzato con il Patrocinio di ANDeA (Associazione Nazionale Dermatite Atopica), grazie al contributo incondizionato di AbbVie ed ha lo scopo di promuovere la diagnosi e di aiutare i pazienti adulti nella remissione della malattia attraverso appuntamenti su prenotazione con i medici dermatologi in diversi centri ospedalieri di eccellenza in tutta Italia.

I consulti, esclusivamente su prenotazione e fino ad esaurimento dei posti disponibili, avranno luogo mercoledì 17 aprile presso la UOSD Dermatologia del Policlinico Tor Vergata, diretta dal Prof Luca Bianchi. Per prenotare l’appuntamento è a disposizione il contact center dedicato dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 16.00 al numero 345 7686815.

L'importanza della prevenzione

“La Dermatite Atopica - spiega il Professor Luca Bianchi, Direttore della Clinica Dermatologica del Policlinico Tor Vergata di Roma - è una malattia molto diffusa, che incide molto negativamente sulla qualità della vita dei pazienti con importanti ripercussioni nei rapporti sociali e nelle attività scolastiche e lavorative per l’intenso prurito. Abbiamo aderito a questa iniziativa con lo scopo di migliorare il percorso diagnostico della Dermatite Atopica negli adulti e di informare sulle terapie disponibili per restituire a chi ne soffre la serenità e la consapevolezza che la malattia può essere agevolmente mantenuta sotto controllo”.

“Condividiamo lo spirito di questa importante iniziativa - afferma Mario Picozza, Presidente di ANDeA - perché riteniamo lo screening uno strumento fondamentale per consentire ai pazienti di ricevere la corretta diagnosi in modo precoce e, di conseguenza, per aiutarli ad intraprendere il percorso di cura più adatto alle singole esigenze di ognuno di loro”.

Per ulteriori informazioni: www.daoggisicambia.it.