Il Derby italiano di trotto all'Ippodromo Capannelle

Il Derby Italiano di Trotto, giunto alla sua 93 edizione, è la corsa dedicata ai trottatori italiani di 3 anni e rappresenta la vetrina più prestigiosa per i cavalli da trotto nostrani, l’appuntamento più atteso da allevatori, proprietari, professionisti e appassionati.

Quest’anno un regolamento sicuramente rivedibile – che gli organizzatori si augurano venga tempestivamente e sensatamente realizzato per l’edizione 2021 – ha determinato i nomi dei 14 trottatori di 3 anni che domenica 11 ottobre all’ippodromo delle Capannelle saranno protagonisti della finale del 93° Derby Italiano del Trotto UnipolSai PlanetAss.

Accanto alla prova più ricca dell’intero calendario ippico italiano (per la quale in palio ci saranno ben 847.000 euro e i numeri di partenza verranno sorteggiati giovedì 1 ottobre alle ore 12, in diretta TV sul calane UNIRE SAT), il convegno in programma domenica 11 ottobre proporrà tante altre corse importanti e di sicura riuscita spettacolare per il livello tecnico dei trottatori che vi saranno impegnati.

Su tutte naturalmente le tradizionali Oaks del Trotto (€. 253.000 – gr. 1 – per femmine indigene di 3 anni), la corsa che viene unanimemente definita “Derby delle femmine” programmata sulla distanza breve del miglio.

Oltre alle due più importanti corse di gruppo per i 3 anni, il programma domenicale all’ippodromo romano proporrà altre due eccellenti prove per gli esponenti della generazione 2017 che avranno a disposizione lo Sfollamento per i maschi intitolato alla memoria del compianto Biagio Lo Verde (come il Derby programmato sulla distanza dei 2.100 metri) e lo Sfollamento per le femmine (intitolato ad una femmina vincitrice di Derby come Olona Ok e programmato, come le Oaks, sul miglio).

Lo spettacolo sarà assicurato anche nel Premio Tinak Mo che vedrà gli anziani di categoria A e B impegnati sul miglio e nel Premio Varenne, handicap certamente ben confezionato che vedrà ancora gli anziani impegnati sulla severa distanza dei 2600 metri.

Completeranno la giornata le femmine di 4 anni, gli anziani di categoria C e D interpretati dai gentlemen e alcuni promettenti giovani della generazione 2018 pronti a cimentarsi nelle prove più importanti dalle quali sono attesi nelle successive settimane.

La storia del Derby Italiano del Trotto

La sua prima edizione risale al 1926, quando venne disputata all’ippodromo romano di Villa Glori con il nome di “Derby Reale del Trotto”, vedendo la vittoria di un puledro di nome Malacoda con il tempo di 1.29.2 sulla distanza complessiva di 2000 metri.

Durante tutti gli anni ’20, la competizione mise in luce la maestria dei più noti driver dell’epoca, pur essendo i risultati in termini di velocità ancora discreti: il miglior crono fu infatti quello di Palla che nel 1927 vinse in 1.26.0. Negli anni ’30, il Derby venne rinominato, divenendo “Gran Premio del Re e Imperatore”, e i metri da percorrere vennero portati prima a 2400 e poi a 2500. Dopo che l’ultima edizione romana in tempo di guerra fu vinta, nel 1943, dal celeberrimo Mistero guidato da Ugo Bottoni, la corsa si trasferì a Milano, dove nel biennio 1944/45 fu rinominata “Gran Premio Allevamento”. Nel 1946 giunse poi a Napoli, ritrovando il nome di Derby.

Nel 1947, finalmente, il Derby Italiano del Trotto tornò a Roma, in tempo per assistere, nel 1950, all’indimenticabile vittoria di Altissimo, con 1.24.4.

In seguito, con l’introduzione dell’autostart nel 1952, si concluse l’epoca dell’ippodromo di Villa Glori, demolito per fare posto al Villaggio Olimpico, e un decennio più tardi la sfida si trasferì sulla pista di Tor di Valle, dove si iniziò a correre sui 2100 metri: la distanza che diverrà quella classica del Derby.

È però solo dalla seconda metà degli anni ’70, ad iniziare con Maribon e il suo 1.18.9, che il Derby assisterà alla sempre più celere ascesa di giovani campioni dalle strabilianti doti velocistiche.

Gli anni ’90 si aprono infatti con la vittoria di Mint di Jesolo e il suo 1.15.5, per giungere ad un incommensurabile Varenne che nel 1998 trionfò nel Derby con 1.13.9 e che sarà scardinato solo nel 2005 da Fairbank Gi con 1.13.0. Nel 2014, infine, il Derby viene disputato per la prima volta sulla nuova pista di trotto realizzata all’Ippodromo Capannelle, dove si apre una nuova stagione carica di eleganza ed emozioni.

Le belle domeniche di Capannelle

Continuano "Le belle domeniche di Capannelle" all’ippodromo di via Appia, il nuovo appuntamento ideato dagli organizzatori che non si limiterà ad una straordinaria proposta di corse e convegni ippici di livello nazionale ed internazionale, ma finirà per coinvolgere un pubblico più vasto, con tante apprezzate iniziative dedicate alle famiglie e ai bambini per garantire spettacolo e divertimento anche ai non addetti ai lavori.

Anche questa domenica ci sarà l’#ApeCiriola ad accogliere tutti all’Ippodromo Capannelle per trascorrere insieme una giornata in allegria tra corse di cavalli, musica, giochi, ciriole e un’inedita versione dello spritz con la gassosa Chinotto Neri.

Domenica 11 ottobre, dalle 17.00 alle 19.00, spazio alla musica dal vivo con gli ERRE 24. Attivi da circa 5 anni, sono diventati rapidamente una realtà musicale concreta e apprezzata nel panorama musicale romano. Iniziano come cover band di successi italiani, soprattutto per passione, perché per loro la musica è un hobby, ma da affrontare con serietà e rispetto dell’ascoltatore. Dopo diversi cambi di formazione, un po’ per caso raccolgono la sfida di cimentarsi nel vasto e complesso repertorio della disco music degli anni 70 e 80, scoprendo un’attitudine per il genere e una gran voglia di divertirsi e di far divertire chi li ascolta, con rivisitazioni di brani italiani ma soprattutto americani, suoni fedelissimi e look appropriato, tipo jeans a zampa d’elefante, camicie sgargianti e perfino capigliature decisamente afro, come i grandi musicisti neri a cui si ispirano. Gli Erre 24 oggi sono Matteo Cifani e Daniele Tocci alle tastiere, ValterCorradini alla batteria, Fabio Mimmocchi al basso, Fabrizio Salis alla chitarra e Simona Vallucci alla voce.

Altro appuntamento imperdibile di giornata quello organizzato da MillenniuMEventi nel weekend sabato 10 e domenica 11 ottobre 2020, dedicato alle auto e modo d’epoca: la tradizionale manifestazione MillenniumExpo a Capannelle.

In un Parco con spazi coperti e scoperti, zone a verde ed asfaltate, parteciperanno club e privati espositori di veicoli storici in mezzo al grande settore di ricambi/accessori per auto e moto d’epoca nuovi ed usati. Centinaia tra mezzi d’epoca e stand faranno inoltre da cornice al Derby del trotto, in programma domenica 11.

Temi collaterali alla Mostra Mercato saranno:– il Nostalgy Day, rassegna dedicata agli abiti d’epoca su vetture anni ’60 e ’70 – la Rassegna storica dei 110 anni di Alfa Romeo, ad opera di un club romano

E per finire, le tante altre attività collaterali previste per adulti e bambini, dall’aperitivo lungo pista con musica dal vivo, fino al Calciobiliardo messo a disposizione da Chinotto Neri e al Pony Club, grazie al quale si potrà far sperimentare ai bambini un percorso sensoriale, senza dimenticare il Football Corner Asi Sport Equestri e naturalmente il Baby Parking per i più piccoli.

Tutti gli eventi saranno gestiti nel pieno rispetto delle norme vigenti anti Covid.

Servizi in ippodromo

• 1 Ristorante

• 2 Bar

• 1 Tavola Calda

• Parco Giochi

• Pony Club – lezioni di equitazione

• Pony Club – passeggiate sui pony e battesimo della sella

• Percorsi di allenamento podistico in pista – organizzati dall’associazione sportiva Roma Road Runners

• Pista di Atletica per bimbi

• Area Picnic/Barbecue