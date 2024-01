"Der Boxer – Ballata per Johann Trollmann. Il pugile sinti che sfidò il nazismo" al Teatro Villa Pamphilj

Al Teatro Villa Pamphilj, nell’ambito delle iniziative di Memoria genera Futuro 2024, il 28 gennaio alle 11.30 Michele Vargiu porta in scena il suo appassionato monologo Der Boxer – Ballata per Johann Trollmann. Il pugile sinti che sfidò il nazismo, una co-produzione Teatro Tabasco, Meridiano Zero e Compagnia Vaga.

La vera storia del giovane uomo che con la sola forza della sua determinazione è riuscito a sfidare la follia del Terzo Reich e a farsi amare da un popolo intero, sfidando l’assurdità delle leggi razziali.

Una storia appassionante e crudele, resa ancora più straordinaria dalle musiche originali del duo Elva Lutza suonate dal vivo alla chitarra da Gianluca Dessì.

Berlino, 9 Giugno 1933.

Le pareti della birreria Bock contengono tante di quelle persone che sembrano dover esplodere da un momento all’altro. L’aria è impregnata del fumo di sigari e sigarette e del vociare confuso degli astanti. In quell’ambiente rumoroso e sovraeccitato di Fidicin Strasse sta per disputarsi la finale nazionale per il titolo dei pesi medi di pugilato.

L’incontro comincia e sotto gli occhi stupefatti dei presenti accade qualcosa di incredibile: un pugile giovanissimo e veloce stende in sole sei riprese quello che era il gran favorito dalla folla.

Il ragazzo si muove sul ring come se danzasse ed è bello come un Dio. Il pubblico, specialmente quello femminile, è in visibilio. Lui, quel campione che danza sul ring, si chiama Johann Trollmann. E’ il nuovo campione di Germania. Ma c’è un problema: è uno zingaro.

Da quel momento Johann diventerà un nemico giurato del regime nazista tedesco, che proprio nella boxe vedeva la più alta espressione per l’affermazione della supremazia della razza ariana. Un “nemico” amato e idolatrato dal popolo, che in lui non vede lo “zingaro” che il regime cerca con ogni mezzo di denigrare, ma un campione capace di emozionare e far sognare.

"Der Boxer" ("Il Pugile", in lingua tedesca) racconta, in un monologo febbrile e appassionato, la grande e vera storia di un giovane uomo che con la sola forza della sua determinazione è riuscito a sfidare la follia del Terzo Reich e a farsi amare da un popolo intero, sfidando l'assurdità delle leggi razziali.

Uno spettacolo che ha negli anni totalizzato centinaia di repliche nei teatri di tutta Italia ed è stato citato in studi sul suo protagonista, Johann Trollmann, pubblicati in Francia, nel documentario di Jonathan Bonder "Holocaust Histories"realizzato negli Stati Uniti ed è stato visto e discusso in questi anni di vita da migliaia di studenti e spettatori in tutta la Penisola.

Uno spettacolo che ha negli anni totalizzato centinaia di repliche nei teatri di tutta Italia ed è stato citato in studi sul suo protagonista, Johann Trollmann, pubblicati in Francia, nel documentario di Jonathan Bonder “Holocaust Histories”realizzato negli Stati Uniti ed è stato visto e discusso in questi anni di vita da migliaia di studenti e spettatori in tutta la Penisola.

Spettacolo a pagamento, info e prenotazioni: scuderieteatrali@gmail.com – 06.5814176.