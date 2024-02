Denver School of the Arts Symphony Orchestra a St. Paul's within the Walls

Nella splendida cornice della Chiesa di san Paolo entro le Mura (St. Paul’s within the Walls) a via Nazionale si esibirà il 22 marzo alle 17:00 la Denver School of the Arts Symphony Orchestra, proveniente dallo stato americano del Colorado, e composta da 65 elementi tutti giovanissimi di età compresa tra i 13 e 18 anni.

Questa scuola è l’unico centro artistico per studenti delle scuole superiori nella regione delle Montagne Rocciose. Oltre ad un rigoroso programma accademico, i suoi ragazzi si impegnano in studi intensivi di scrittura creativa, danza, musica, scenografia e design, teatro, cinema e arti visive. La DSA si impegna a promuovere un amore permanente per le arti in un ambiente culturalmente diversificato e accademicamente stimolante.

Viaggi a livello regionale, nazionale ed internazionale vanno a completare il programma educativo dell’orchestra offrendo ai giovani musicisti l’opportunità di esibirsi in concorsi e festival. Agli studenti vengono offerte masterclass con professionisti della musica di livello mondiale promuovendo la loro consapevolezza globale .



Il programma del concerto prevede Hebrides Overture di F. Mendelssohn e Romeo e Giulietta di Sergej Prokof’ev (versione ridotta)



L’orchestra sarà diretta dal M° Enrique Lasansky. Nato a Buenos Aires, Argentina giunse negli Stati Uniti all’età di 9 anni. I suoi studi musicali iniziano come clarinettista e dopo la laurea alla Swarthmore College ha ricevuto una borsa di studio per clarinetto e direzione d’orchestra presso la Carnegie Mellon University.

E’ del 1991 il dottorato in Arti Musical presso l’Università dell’Arizona.



Oltre ad essere clarinettista il Dr. Lasansky suona violino, viola e pianoforte.

Nel 2013 è diventato direttore delle Orchestra della Denver School of the Arts.

Sotto la sua direzione la DSASO si è esibita alla Colorado Public Radio ed è stata selezionata per esibirsi in occasione della Midwest Clinic nel 2015.







Per info: 338 5355979