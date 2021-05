Dentro le Mura Aureliane: visita al Museo delle Mura

Visita guidata al Museo delle Mura di Roma, alla scoperta di uno dei tratti meglio conservati delle Mura Aureliane. Partendo dai bastioni di Porta san Sebastiano, affacciata sulla via Appia Antica, si accede al percorso lungo il camminamento di ronda verso la Porta Ardeatina.

Le Mura Aureliane sono state costruite nel III secolo d.C., per volontà dell'imperatore Aureliano, quando le minacce dei barbari costrinsero la città a munirsi di un sistema difensivo più efficace. Roma aveva aumentato la sua estensione e le antiche Mura Serviane non erano più sufficienti.



Entrare nel Museo delle Mura permetterà di percepire meglio le varie fortificazioni e trasformazioni che si sono susseguite fino al medioevo.

Storie, aneddoti e personaggi sono legati a questo luogo: l'arrivo a Roma di Carlo V d'Asburgo; la battaglia tra guelfi e ghibellini; Ettore Muti, segretario del Partito Fascista che trasformò in abitazione privata gli ambienti di Porta San Sebastiano.



Una visita alla scoperta di un sito meno noto di Roma, ma ricco di fascino e suggestione, che termina con la bella vista dalla terrazza in cima al bastione.



ArtWanderlust nasce da un'idea di una guida turistica, storica dell'arte e appassionata di itinerari e viaggi sulle tracce del patrimonio storico-artistico. Un diario di viaggio, un raccoglitore di storie, ricerche ed esperienze personali, affiancate da un calendario di visite guidate a Roma e dintorni.



INFORMAZIONI PRATICHE

Appuntamento: ore 9.45 – via di Porta San Sebastiano 18, davanti l’ingresso del Museo delle Mura.

Durata massima: 1h30

Costo: 10 euro

Prenotazione obbligatoria scrivendo a claudia.artwanderlust@gmail.com

Prenotazioni entro venerdì 14 maggio ore 10:00