Percorsi sensoriali a Cantine Aperte a San Martino

Sabato 6 e domenica 7 novembre dalle 10.00 alle 18.00 il Movimento Turismo del Vino del Lazio organizza e festeggia Cantine Aperte a San Martino, ispirata ad un antico detto popolare “Nell’estate di San Martino si spilla la botte e si assaggia il vino”; nuova come i vini che per l’occasione verranno proposti agli enoturisti: il vino novello e i grandi vini da invecchiamento delle ultime annate.

Il Novello: messaggero del nuovo anno che entra in commercio i primi di novembre dello stesso anno di vendemmia e che va bevuto al massimo entro la primavera successiva; arriva a novembre, al termine della vendemmia con le prime nebbie e i primi sapori autunnali. È un vino fresco fruttato, sa di lampone ciliegia ed altri buoni frutti maturi, è di un bel colore rosso vivace; è giovane dinamico; è il piacere di bere semplice e per questo adatto anche ad un pubblico giovane che ama la cultura del vino. Il Novello nel Lazio è di buonissima qualità e contribuisce alla crescita del comparto vitivinicolo regionale. Il vino novello è pronto dopo poche settimane dalla raccolta dell’uva, questo si ottiene mediante una particolare tecnica che è la macerazione carbonica e che lo rende fresco e vinoso.

Nel Lazio potrà essere degustato, con salumi, formaggi freschi e caldarroste.

Esperienze uniche che si svilupperanno lungo percorsi sensoriali alla scoperta della parte più confortevole e intima delle cantine stesse in uno dei periodi di maggior fermento.

La maggior parte delle aziende sottoindicate offrirà in degustazione vini da invecchiamento con prodotti tipici locali, e così L’Angolo Dei Sapori arricchirà la visita alle cantine che sarà come sempre un’occasione per conoscere anche i prodotti tipici del territorio.

Le visite e l’accoglienza in cantina si svolgeranno nel pieno rispetto di tutte le normative igienico sanitarie previste per contrastare la diffusione del Covid-19.

Le aziende che partecipano sono:

Provincia di Roma

L’Az. Agr. Cantina del Tufaio a Zagarolo. Sabato 13 e domenica 14. Partirà un turno di visite e degustazioni ogni ora e mezza, a partire dalle 10.00. L’ultimo alle ore 18:00. Include: tracolla con bicchiere e piattino di salumi e formaggi, visita ai vigneti, visita alla grotta di tufo dove affiniamo i nostri spumanti, degustazione dei vini della Cantina del Tufaio e del progetto Sei gemme di Nicoletta Loreti, di cui presenteremo il nuovo Sei gemme 2020. Gli ospiti potranno sostare più a lungo nei nostri spazi esterni purchè sia garantita la distanza interpersonale. Prenotazione obbligatoria al 328 3139537. Costo € 15,00. Per maggiori informazioni www.cantinadeltufaio.it

Az. Agr. Tenuta Le Quinte a Montecompatri. Degustazione vini con prodotti tipici in abbinamento; per maggiori informazioni www.lequinte.com

L'Az. Agr. Biologica Cantinamena a Campoleone Lanuvio. Solo sabato 6 novembre dalle ore 18.00 alle ore 21.00 degustazione aperitivo ed assaggio del nuovo vino direttamente dalle vasche. La degustazione dei vini sarà accompagnata da: pecorino romano, olive, pizza margherita, tramezzini fantasia, crostoni misti verdure e formaggi, affettati misti. Quota di partecipazione p.p. € 20,00. Posti limitati, le prenotazioni saranno accettate fino ad esaurimento disponibilità. Per informazioni chiamare 06 4557063 – 347 8195383 oppure scrivere a info@cantinamena.it. Per maggiori informazioni www.cantinamena.it

Provincia di Latina

Tenuta Pietra Pinta a Cori (LT). In occasione di Cantine Aperte a San Martino sarà possibile degustare tutti i nostri vini all'interno della barriccaia e ci sarà anche la possibilità di assaggiare l'olio di nostra produzione appena molito nel frantoio aziendale. Si può prenotare al 335 410678 -info@pietrapinta.com. È presente all'interno della struttura il ristorante "Le Barriques" dove è possibile pranzare tel. 331 3836394. Per maggiori informazioni www.pietrapinta.com

Provincia di Frosinone

Tenuta Petra Potens ad Alvito (FR). Visita ai vigneti e alla cantina con ingresso libero. Degustazione di 2 calici di vino (Vega Lazio Malvasia Puntinata e Deneb Doc Atina Cabernet) in accompagnamento a grissino stirato a mano e olive verdi giganti - € 10,00. Tagliere con salumi di suino bianco e formaggi vaccini della Valle di Comino provenienti da allevamenti di animali allo stato brado, conserve del contadino lavorate dal fresco, pane artigianale cotto in forno a legna e acqua minerale naturale + 1 calice di vino a scelta Vega Igt Lazio Malvasia Puntinata oppure Deneb Doc Atina Cabernet - € 20,00 a persona (1 bottiglia omaggio ogni 4 persone). Pranzo in vigna, su prenotazione, posti limitati con gran tagliere della Valle, salumi e formaggi della Valle di Comino provenienti da allevamenti di animali allo stato brado, conserve del contadino lavorate dal fresco, tocchetto di parmigiana al forno, ravioli ripieni tipici a scelta saltati in padella al burro giallo e profumati al tartufo nero estivo, sfera di sorbetto mantecato al mandarino e zenzero, pura frutta, acqua minerale naturale + 1 calice di vino a scelta Vega Igt Lazio Malvasia Puntinata oppure Deneb Doc Atina Cabernet, liquori a scelta artigianali del liquorificio Paolucci, caffè - € 35,00 a persona (1 bottiglia omaggio ogni 4 persone).