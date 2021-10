Latta Social Club, serate di assaggi e miscele in cucina

Nel locale dedicato alla fermentazione, nato nel quartiere ostiense, cinque serate da non perdere che chiamano a raccolta il mondo della miscelazione e della cucina.

La sfida è quella di mettere il fermentato nel drink e nel piatto. Cinque ospiti, cinque serate imperdibili. Si parte il 25 ottobre con il barman Claudio Peri dal Soda Jerk di Verona; il 1 novembre sarà invece la volta di Flavio Angiolillo (Mag, Milano); Il 15 novembre il “fermento” sarà in cucina, nei piatti di Marco Martini (Marco Martini Restaurant, Roma); il 6 dicembre in quelli di Alessandro Miocchi (Retrobottega, Roma); A chiudere il carosello arriverà da Milano Dom Carella (Carico, Milano).

Partecipare alle 5 serate spalanca le porte di ingresso al “LATTA SOCIAL CLUB”, ideato per fidelizzare quei clienti appassionati, curiosi e sperimentatori. Cosa accade quando si entra a far parte del club di LATTA? Verrà svelato solo il 25 ottobre!

Alessandro Procoli di Jerry Thomas e Marco Moroni di Bistrot Bio hanno spedito 4 fermentati in lattina a 5 amici (di quelli veramente bravi). Ai cuochi Marco Martini e Alessandro Miocchi hanno chiesto di metterli nei piatti, che poi finiranno dritti dritti sul menu di LATTA, ai barman Claudio Peri, Flavio Angiolillo e Dom Carella hanno chiesto di farci un Highball esplosivo e di venire a Roma, da LATTA, a raccontarlo. Come? Non sapete cos’è un Highball??? Ecco allora un buon motivo per entrare a far parte del LATTA SOCIAL CLUB. Un Highball è un long drink fresco e dissetante composto da una base alcolica a cui si aggiunge il cosiddetto filler che in genere è soda o una bevanda gassata. Noi cambiamo le regole e aggiungiamo un fermentato!

La serata costa solo 35 euro, si inizia alle 21 e si partecipa su prenotazione allo 0688923791.

I fermentati di LATTA, protagonisti delle serate in cucina e al cocktail:

BAR XANANAX: è una kombucha. Qui una simbiosi di lieviti e microrganismi fermenta un succo fresco d’ananas. Ingredienti: purea di ananas, acqua, zucchero e lieviti.

MEAD: viene prodotta attraverso un’accuratata selezione di Miele Biologico (Millefiori e Castagno) del Viterbese (Lazio). Ingredienti: blend di Miele Biologico (Millefiori & Castagno), acqua e lievito belga.

WILDEN BOOST: è una kombucha nata da un progetto di collaborazione sperimentale tra Latta Fermenti e Miscele e Wilden Herbals. Qui una simbiosi di lieviti e microrganismi fermenta una tisana a base di botaniche antiossidanti e immunostimolanti. Ingredienti: zenzero, citronella, alloro, arancia dolce, ginepro, curcuma, echinacea, pepe nero, sambuco, acqua, zucchero e lieviti.

HARD SELTZER: Qui si ritrova un aroma esotico di mango accompagnato da una piacevole nota erbaceo-citrina proveniente dall’utilizzo della Melissa Officinalis. Il tutto é fermentato con lievito “kveik” norvegese dal sapore neutro ma in grado di accompagnare la piacevole nota agrumata. Ingredienti: purea di mango, acqua, malto destrine, zucchero e lievito norvegese.

