Gelato World Heritage a La Nuvola all'Eur

Nella prestigiosa location del Congress Center La Nuvola, durante la manifestazione Excellence Food Innovation, arrivata ormai all'ottava edizione, si terrà sabato 13 novembre il Gelato World Heritage, che riprende con tante novità dopo lo scorso anno di stop per via della pandemia.

Una gara per i migliori gelati, che si terrà tra le squadre di maestri gelatieri di ben otto paesi del mondo: Arabia Saudita, Bulgaria, Cina, Egitto, Giappone, Thailandia e Uzbekistan e con l'Italia che sarà fuori gara ma che conterà nel suo team i nomi prestigiosi di Pennestrì, Morrone, Giolitti, Leone e Ravese.

La competizione per far assaggiare i migliori gelati, espressione di genuinità e di eccellenza di un prodotto tra i più diffusi al mondo, si terrà di fronte ad una giuria tecnica e della stampa, che assaggeranno i vari gusti e daranno il loro voto per poter poi assegnare i premi. Saranno premiati i primi tre classificati e assegnati i seguenti premi speciali: premio Viaggio Sensoriale-by Funvic Europa; premio qualità- giuria tecnica by team Italia; premio Creative Taste- by stampa con giornalisti esperti di food provenienti dai vari paesi del mondo, Italia in primis.

“Siamo felici di poter finalmente organizzare il Gelato World Heritage dopo lo slittamento, causa Covid, dell'edizione 2020 all'interno della magnifica cornice del Congress Center La Nuvola durante la manifestazione Excellence Food Innovation – spiega Claudio Pica, Segretario Generale Associazione Italiana Gelatieri - Vogliamo dare un messaggio, oltre che di pace e scambio culturale, anche di ripartenza. Bisogna far ripartire tutta la filiera e aprirsi a nuovi mercati esteri. L'internazionalizzazione deve essere l'input per creare business e per valorizzare sempre di più l'eccellenza che rappresenta il gelato artigianale italiano. Organizzeremo anche dimostrazioni e degustazioni nell'area Gelato Experience gestita dall'Associazione Italiana Gelatieri, il cui programma si aprirà con una demo a cura del Campione del Mondo di gelateria Eugenio Morrone”.