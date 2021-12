Fiera nazionale del panettone e del pandoro all'Eur

Riparte la Fiera Nazionale del Panettone e del Pandoro, che quest’anno giunge alla sua XIII edizione, con la voglia di incontrare nuovamente il suo grande pubblico che l’ha resa una delle più importanti iniziative legate al mondo dei lievitati in Italia.

Dopo un anno di stop forzato alle manifestazioni fisiche dovuto alla pandemia di cui tutti conosciamo la portata che ha visto la trasformazione della kermesse fisica in virtuale e diffusa attraverso attività online, incontri, dibattiti, marketplace e coupon virtuali, il 2021 riapre le porte al contatto diretto con il grande pubblico mantenendo le misure di sicurezza dettate dalle normative nazionali (Green Pass, distanziamento, utilizzo mascherine e gel igienizzanti).

Quest’anno, dunque, la kermesse riapre i battenti ricominciando da dove era rimasta nel 2019: le due tappe a Milano e Roma, una Capitale del panettone e l’altra Capitale d’Italia.

L’edizione di Roma (città storica dove ormai la fiera ha messo le radici) è prevista per il 04 e 05 dicembre 2021 presso le eleganti e moderne sale dell’ Hotel Cristoforo Colombo (via Cristoforo Colombo, 710 – zona EUR), location situata in una zona commerciale molto interessante per il business e lo shopping.

Prima delle due tappe a Milano e Roma, quest’anno l’organizzazione ha previsto un’anteprima della kermesse il 13 ed il 14 novembre 2021 con degustazioni di alcuni dei Maestri Pasticceri del circuito della Fiera Nazionale del Panettone e del Pandoro che saranno presenti a Vetralla, in provincia di Viterbo, presso Il Regno di Babbo Natale (Km 62,200, Strada Statale Cassia) all’interno del Villaggio Vittoriano allestito nell’area esterna dello store.

Dopo l’indiscusso successo dell’Edizione 2019 con circa 40.000 presenze totali, l’organizzazione continua la promozione dei principali lievitati natalizi che ormai sono diventati sempre più presenti sulle tavole degli italiani non solo a Natale.

Riconfermata per il sesto anno consecutivo la partnership con il Consorzio Italiano del Panettone Artigianale, unico Ente Ufficiale di tutela e valorizzazione del lievitato più importante d’Italia, che sarà presente per supportare l’evento come ogni anno.

L’edizione 2021 si comporrà di diverse attività sia a Milano che a Roma supportate dagli sponsor della kermesse: LM Packaging e Label Mark, aziende campane specializzate rispettivamente nel packaging e nell’etichettatura che sosterranno, assieme agli organizzatori, alcune iniziative a sostegno della promozione dei lievitati e delle aziende: il Contest “Ambasciatore del Panettone”, il Premio “Panettone Restart” ed il Premio “Dolce Dante”.

Lo storico Contest “Ambasciatore del Panettone”, dedicato ai soli espositori, pone il consumatore finale come principale attore che avrà la responsabilità di decretare il miglior panettone secondo i propri gusti. La Fiera Nazionale del Panettone e del Pandoro è stata la prima ad introdurre una giuria totalmente imparziale, popolare ed a garanzia e tutela dei prodotti e degli artigiani.

Altra novità della XIII Edizione è un altro contest nazionale, dedicato a tutti i produttori di panettone, anche non espositori: Il Panettone Restart. Questo contest è dedicato all’incoronazione del panettone creativo che sarà simbolo di ripresa e di ripartenza dopo il periodo di lockdown dovuto alla pandemia da coronavirus.

L’ultima novità ha un sapore unico che solo l’organizzazione della Fiera Nazionale del Panettone e del Pandoro è capace di imprimere abbinando il gusto alla cultura: il Premio “Dolce Dante” organizzato in occasione dei 700 anni della morte del Sommo Poeta che ricorrono quest’anno. Sarà premiato, dunque, un panettone innovativo con il tema attualissimo “...e quindi uscimmo a riveder le stelle” (verso 139, l’ultimo, del canto XXXIV dell’Inferno) che sarà dedicato appositamente per l’occasione. Al vincitore verranno offerte 150 scatole “limited edition” dedicate al premio realizzate per l’occasione da LM Packaging e da Label Mark.

Ma l’esperienza della kermesse diventata cult non finisce qui: attraverso il nuovo sito

www.eccellenzepanettone.it, a marchio Fiera Nazionale del Panettone e del Pandoro, sarà possibile rimanere in contatto con le aziende attraverso svariate attività: dall’evento digitale che durerà fino a gennaio 2022, attraverso il quale si potrà entrare in contatto diretto con le aziende tramite Whatsapp, al Panet-tour che ricalca la fiera diffusa: gli utenti, attraverso dei coupon gratuiti scaricabili dal sito potranno visitare direttamente le pasticcerie ed i laboratori aderenti al circuito ed ottenere una degustazione gratuita di panettone direttamente all’interno della pasticceria dove poi potranno acquistare i prodotti. Rimane in piedi inoltre il grande progetto editoriale “Le vie del Panettone e del Pandoro” che dovrebbe prendere piede nel mese di novembre.

“Dopo un periodo di restrizioni, chiusure e sofferenze siamo finalmente pronti a ripartire ed a riemergere dalle nostre ceneri come una Fenice. Sarà emozionante rivivere tutte le sensazioni e percepire tutti i profumi della nostra kermesse incontrando nuovamente di persona il numeroso pubblico che ci ha sostenuto in tutti questi anni. E’ inutile soffermarci su quello che è accaduto ma è importante ripartire con spirito di ottimismo e di fiducia. Il nostro Paese è sempre stato in grado di riemergere dalle situazioni più gravi attraverso la creatività, l’estro, lo spirito di sacrificio e la preparazione di tutti i cittadini. Siamo lieti di poter riprendere la normale attività nel pieno rispetto delle nuove normative in tema di sicurezza degli eventi. Per quel che concerne il mercato dei lievitati artigianali, possiamo dire che, nonostante i vari terremoti nel settore della pasticceria in generale e nel mercato dei lievitati in particolare, il grande pubblico è attento e comprende perfettamente tutti i movimenti. Oggi non è occasione di polemiche ma è solo occasione per dimostrate che una struttura come la nostra ha saputo mantenere saldi i principi ed i contatti con tutti i Maestri Pasticceri, creando così un circuito virtuoso che rende ancora più uniti noi organizzatori con le aziende produttrici. Il continuo dialogo, anche durante il lockdown, il confronto e soprattutto la voglia di fare gruppo insieme, è stata la chiave vincente per superare quel momento. Possiamo dire finalmente di essere una Grande Famiglia!

Quest’anno con le nuove attività in presenza e quelle online, stiamo iniziando ad allargare ancora di più gli orizzonti mettendoci al passo con i tempi. L’esperienza del cliente non si concluderà durante le due giornate di fiera ma continuerà con un dialogo costate con le aziende attraverso i nostri nuovi canali di eccellenzepanettone.it. che avvicineranno il grande pubblico alle aziende in maniera più stretta: non solo vendite online, non solo vetrina, ma soprattutto relazione, il patrimonio più importante di un essere umano”.

Queste le dichiarazioni dell’organizzatore della Fiera Nazionale del Panettone e del Pandoro, Dott. Emanuele Giordano, che vuole dare un messaggio di fiducia nel futuro senza dimenticare la sicurezza e la salute di tutti coloro che entrano in contatto con l’organizzazione e con l’evento.

Per ogni comunicazione ed informazioni in merito alla kermesse, si può inviare una e-mail a:

stampa@panettonepandoro.com o si può contattare il recapito 347/1415224.

Maggiori informazioni ed il programma verranno rilasciati sul sito internet dedicato all’evento dove potrete trovare tutte le informazioni e gli aggiornamenti in tempo reale.