Festival del cioccolato e della pasticceria a Centocelle

Sabato 6 e Domenica 7 novembre 2021 dalle ore 10 alle ore 20, a Centocelle, si svolgerà il Festival del Cioccolato della Pasticceria organizzato da Rete Imprese Castani.

Un weekend interamente dedicato al buon cioccolato artigianale e alla pasticceria più golosa.

Lastre di Cioccolato al latte, fondente, alla gianduia, Cioccolato bianco con frutti di bosco, fondente con peperoncino o zenzero, oppure Cioccolato con limone, con arancia, con nocciole, Cioccolato al pistacchio o anche Cioccolato fondente con scorzette di arancia, di pere o di limone. E poi ancora, montagne di Cioccolatini artigianali dai mille ripieni, cremini, tartufi, torroni, torroncini ... E non è finita qui!

Tiramisù, Maritozzi, Crepes, Mont Blanc, Sfogliatelle napoletane, Profitteroles, Cheesecake, Sacher, Macarones, Babà, Cannoli sicialini, Cassate, Crostate, Gelato e Dolci secchi!

Solo alcuni dei pezzi forti con cui i nostri Pasticcieri e Chocolatier metteranno alla prova i palati più golosi di Roma.

Da Perugia, Modica e Vallerano il Cioccolato verrà rappresentato in tutte le sue forme ed espressioni mentre il maitre e Chocolatier Natalino De Santis presenterà la sua nuova collezione di cioccolatini artigianali con fave di cacao 100% del Madagascar.

La pasticceria espressa riserverà momenti dal gusto indimenticabile: da Napoli il Boss delle Sfogliatelle, da Palermo i Cannoli Siciliani e le Cassate dell’Antica Focacceria San Francesco, dai Castelli Romani la pasticceria secca con le ciambelline al vino DOP e le crostate di ricotta e visciole, da Genzano lo storico forno Paneria vi delizierà con Bombe calde e Ciambelle fritte fatte al momento.

Diversi i laboratori artigianali di Tiramisù, Mont Blanc, Maritozzi e Cheesecake fatti al momento davanti ai vostri occhi.

Grazie alla collaborazione della Rete di Imprese Castani e della Scuola di Cucina Tu Chef tanti momenti dedicati alla famiglia, all’intrattenimento ed alla formazione per grandi e bambini, con mini corsi di cucina e di pasticceria, esibizioni, show cooking, laboratori didattici e ricreativi.

Inoltre un elogio particolare al Maritozzo ed al Tiramisù che verranno proposti in versioni e gusti diversi da leccarsi i baffi

CUCINA

PASTICCERIA

CORSI

LABORATORI PER BAMBINI

DIMOSTRAZIONI

SHOW COOKING

Nel villaggio appositamente realizzato per la manifestazione tutti i servizi comuni verranno allestiti nel rispetto delle normative vigenti in materia di prevenzione e sicurezza da contagio da covid-19.

Tutti i visitatori, in fila nelle casse o per il ritiro dei prodotti o nelle aree comuni, dovranno indossare le mascherine in volto e mantenere la distanza minima interpersonale di almeno 1 metro.

