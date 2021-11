Festa della Birreria da Eataly

La Birreria di Eataly Roma sta per spegnere la terza candelina e, per l’occasione, è in arrivo una sette giorni dedicata alla degustazioni di birre da accompagnare ai gustosi burger realizzati dai tanti ospiti che prenderanno parte ai festeggiamenti. Non mancheranno le selezioni di birre in bottiglia a prezzo di scaffale e le visite guidate al Birrificio, per conoscere da vicino la produzione che avviene nel primo piano dello store romano.

Gli ospiti della Festa della Birreria e il dettaglio delle loro proposte:

Lunedì 29 novembre

Le Officine Resta:

- Combo Pulled Pork | 5€ piccolo - 10€ grande

Patatine fritte con maiale sfilacciato CBT, salsa BBQ e cheddar fuso

- Granperfetto

Doppio patty di manzo 200 gr CBT, doppio bacon grigliato, doppio cheddar, doppio pulled pork, salsa BBQ, salsa mille isole

- Bomba - R

Patty di manzo CBT 200 gr, bacon grigliato, emmental, ragù stretto di manzo, bocconcino di bufala da 125 gr

- Daddy

Patty di manzo CBT 200 gr, bacon grigliato, cheddar, crocchettone di pasta burro e parmigiano fritto dorato, insalata, salsa BBQ, salsa mille isole

- Doppio Pollo fritto delle Officine

Doppia cotoletta di pollo fritto marinato nel latticello e panato con spezie e cornflakes, cheddar, insalata, salsa BBQ, salsa mille isole



Martedì 30 novembre

CULT Burger and Things:

- Pulled's bite | 9€

Crocchette di pulled pork cotto a bassa temperatura con cheddar fuso e maionese affumicata.

- Mele e brie | 15€

Burger cotto sottovuoto da 180gr con composta di mele e cipolle di Tropea, brie, patate a sfoglia, mayo al rosmarino e insalata

- Mountain Travel | 16€

Burger cotto sottovuoto da 180gr con lardo di colonnata IGP, fonduta di gorgonzola DOP, composta di pere e radicchio precoce, noci e insalata

- Burger con Marango e Wagyu Americano | 18€

Burger cotto sottovuoto di Angus Marango extra marezzato da 200gr con pulled pork, doppio cheddar, guanciale amatriciano, coleslaw, pomodoro, insalata e salsa BBQ homemade

- The Best Cheesebacon In Town | 23€

Burger cotto sottovuoto di WAGYU da 200 gr con Cave matured cheddar, guanciale di suino siciliano nero dei Nebrodi, cipolla di Tropea in agrodolce, salsa BBQ homemade allo Zacapa 23 years, pomodoro San Marzano confit e insalata



Mercoledì 1 dicembre

Carnalito:

- Tacos di mais azul e maiale | 9€

- Taco di mais bianco con pollo al mole | 9€

- Empanadas di carne "ahumada" con aji | 5€

- Empanadas di patate e provola con mayo chipotle | 5€

- Churros alla cannella e dulce de leche con gelato | 5€



Giovedì 2 dicembre

Delirium Cafè Roma:

- Pulled balls | 6€ (servito con patatine dippers e panino con sesamo)

Due sfere di pulled pork affumicato con panatura croccante

- Nerone burger | 13€ (servito con patatine dippers e panino con sesamo)

Hamburger 100% manzo italiano da 200 gr, rughetta, 'nduja e mozzarella di bufala

- Elephant burger | 13€ (servito con patatine dippers e panino con sesamo)

Hamburger 100% manzo italiano da 200 gr, provola affumicata, bacon, pomodoro e origano

- Affumicato burger | 14€ (servito con patatine dippers e panino con sesamo)

Hamburger 200 gr manzo italiano, affumicato 6 ore a bassa temperatura, provola affumicata, pancia di maiale affumicata e salsa burger

- Pulled pork | 14€ (servito con patatine dippers e panino con sesamo)

Spalla di maiale affumicata e cipolla caramellata e salsa BBQ



Venerdì 3 dicembre

Cargo - Burger Lab:

- Carbonaro | 12€ - servito con patatine 16€

Pan brioche artigianale Black Cargo al carbone vegetale, salsa cacio e pepe homemade, burger 180g di manzo danese frollatura dry aged, fried egg, guanciale di Norcia croccante, scaglie di Pecorino Romano DOP e salsa Carbonara homemade

- Beer Burger | 14€ - servito con patatine 18€

Pan Brioche artigianale, burger 180g di manzo danese frollatura dry aged, involtino di bacon con provola affumicata, rucola, rosti di patate e salsa homemade alla birra artigianale

- Big Cargo | 12€ - servito con patatine 16€

Pan brioche artigianale, burger 180g di manzo danese frollatura dry aged, doppio bacon croccante, cheddar americano fuso, cipolle rosse in agrodolce, insalata, pomodoro e salsa segreta Cargo

- Amatriciano | 12€ - servito con patatine 16€

Pan brioche artigianale, insalata, pomodoro in una croccante panure con guanciale e Pecorino Romano DOP, burger 180g di manzo danese frollatura dry aged, guanciale di Norcia croccante, cipolla crispy e salsa cacio e pepe homemade

- Fritto Pollo Mex | 6€

Filetti di pollo in panatura Tex-Mex



Sabato 4 dicembre

Cargo - Burger Lab:

- Pulled pork bites | 8€

Bocconcini di pulled pork fritti accompagnati da due salse: cheddar e senape al miele

- Pulled Pork | 12€ - servito con patatine 16€

Pan Brioche artigianale, spalla di maiale cotta a lungo in stile low and slow, sfilacciata e condita con rub e salsa artigianali, insalatina coleslaw e senape al miele

- Pulled Pork Cargo | 14€ - servito con patatine 18€

Pan brioche artigianale Black Cargo, carne di suino aromatizzata con rub e salsa BBQ, resa tenerissima e succulenta dalla lunga cottura a bassa temperatura, sfilacciata e accompagnata da insalata, senape al miele, bacon croccante, cheddar americano fuso e cipolla rossa in agrodolce

- Brisket | 14€ - servito con patatine 18€

Punta di petto di manzo danese aromatizzata con rub e salsa BBQ, resa tenerissima e succulenta dalla lunga cottura a bassa temperatura e accompagnata da insalatina coleslaw, cetriolini e senape al miele

- Brisket Cargo | 14€ - servito con patatine 18€

Pan brioche artigianale Black Cargo con Punta di petto di manzo danese aromatizzata con rub e salsa BBQ, resa tenerissima e succulenta dalla lunga cottura a bassa temperatura e accompagnata da crauti, russian dressing ed emmental fuso

Domenica 5 dicembre

Made in Food

- Mozzarella in carrozza con alici e salsa harissa | 6€

- Made in Food | 15€

Pane homemade, hamburger di Black Angus da 200gr, salsa BBQ, pomodoro, insalata, cheddar, bacon croccante, cipolla di Cannara in agrodolce e uovo

- Steak Sandwich | 15€

Pane homemade, straccetti di picanha marinati in salsa chimichurri, pomodorini confit, rucola, stracciatella di latte di bufala e cipolla di Cannara in agrodolce

- Brasato | 15€

Pane homemade, brasato di spalla di maiale al Primitivo di Manduria, purea di patate, parmigiano reggiano a scaglie e riduzione di Primitivo di Manduria

- Vaccinaro | 15€

Bun americano al cacao amaro, uva sultanina e pinoli, hamburger di coda alla vaccinara, cicoria ripassata e fonduta di Pecorino Romano DOP

Ecco i birrifici artigianali provenienti da tutta Italia che si alterneranno ogni sera con le loro proposte di birre artigianali, da abbinare con gli sfizi e i panini speciali in menu: Les Bières du Grand St. Bernard,L.A Brewery,Lucky Brews, Busa dei Briganti, Birrone.

Per prenotare il tavolo chiamare il numero 348 7180551 attivo dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 19:00.

Ulteriori dettagli e aggiornamenti sono disponibili al link di Eataly.