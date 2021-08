Terrae, percorso enogastronomico a Barrea

Parte dal cuore del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise la manifestazione enogastronomica che si terrà a Barrea dal 20 al 22 agosto. Un evento al quale parteciperanno esponenti artistici e culturali assieme ai produttori e viticoltori provenienti da tutta la Penisola, a rappresentazione di un patrimonio enogastronomico che ci invidia tutto il Mondo.

Insomma, il binomio pensare globale per agire locale a Barrea si sposa perfettamente con la filosofia di questa iniziativa il cui obiettivo rimane quello di creare un punto di riferimento in cui la multidisciplinarietà agro alimentare e le diversità culturali possono convivere e trovare la loro massima espressione in perfetto equilibrio.

D’altra parte la cittadina di Barrea, abitata da poco più di 700 anime e la cui storia parte addirittura dall’era preistorica per trovare il massimo splendore in epoca Medievale, è la scenografia perfetta per ospitare una manifestazione dal respiro internazionale.

"Va sottolineato - precisa Andrea Scarnecchia, sindaco di Barrea - il coinvolgimento che questa iniziativa ha scaturito. Associazioni, imprese locali e cittadinanza hanno infatti dato una risposta positiva sorprendente attraverso una partecipazione collaborativa e pro-attiva che, - conclude il primo cittadino - , trae stimolo e ispirazione da un senso di passione connaturato in questo piccolo, ma straordinario territorio". La provenienza dei produttori enogastronomici è la testimonianza di una vera e propria espansione culturale. Veneto, Liguria, Emilia-Romagna, Lazio, Friuli Venezia Giulia, Basilicata, oltre al Molise e Abruzzo, passando per la regione francese della Champagne.

Una kermesse di tre giorni condita da workshop, seminari, esposizioni fotografiche e tanta musica che fanno da contorno a questa esplosione sensoriale di gusti e profumi in cui il vino rimane il protagonista principale.

Per informazioni e prenotazioni: info@terrae.info