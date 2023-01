Degustazioni da Bottega Gamberoni: pasta versione "street food"

Da Bottega Gamberoni tornano gli appuntamenti dedicati alle degustazioni delle proprie paste in versione street food.

Visto il successo degli appuntamenti di fine 2022 con Balanzoni e Tortellini in brodo, il team Gamberoni ha deciso di dar vita ad altri due incontri per far assaggiare due dei formati di pasta della stessa bottega con i prodotti di Montanari & Gruzza: il Burro, la Panna e il Parmigiano Reggiano Vacche Brune 30 mesi.

Due giornate per entrare a stretto contatto con le scelte degli storici pastai di Torpignattara, con free tasting del Parmigiano Reggiano Vacche Brune 30 mesi Montanari & Gruzza e la possibilità di ordinare un piatto di tagliolini e tortellini in versione street food, fra i formati iconici della proposta di Tony Gamberoni e delle sorelle Paola e Elisabetta.

Si inizia sabato 28 gennaio e si va avanti sabato 4 febbraio.

Di seguito il programma del primo appuntamento:

Sabato 28 Gennaio 2023

12.00 - 14.00

Bottega Gamberoni - Punto vendita: Via Leonardo Bufalini, 65-67

TAGLIOLINI DOPPIO BURRO, PARMIGIANO REGGIANO VACCHE BRUNE 30 MESI Montanari & Gruzza, LIME E CROSTA DI PARMIGIANO SOFFIATO

Tagliolini tagliati a mano con la sfoglia trafilata al bronzo, mantecati con Doppio Burro Antica Cremeria Montanari & Gruzza, Parmigiano Reggiano Vacche Brune 30 mesi Montanari & Gruzza, Lime e Crosta di Parmigiano Reggiano soffiata.

Cotti e serviti al momento nella giornata di Sabato 28 Gennaio dalla Chef Claudia Panariello nelle cucine del punto vendita di Via Leonardo Bufalini al prezzo di 9.00 euro al piatto.