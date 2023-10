Due passi in vigna: cultura del vino, amore per il cibo e convivialità

Amanti del buon vino e dei prodotti artigianali di alta qualità? Arriva a Roma una degustazione non convenzionale che coinvolge il mondo del vino, ma anche della birra, dell’olio e del miele per un weekend unico e all'insegna delle prelibatezze.

Due passi in vigna

Sabato 28 ottobre al Mercato Centrale Roma torna "Due passi in vigna", un evento di degustazione a banchi che, dalle 16.00 alle 22.00, coinvolgerà i tre piani del Mercato con oltre 40 produttori provenienti da tutta Italia che proporranno i loro prodotti in affiancamento alle specialità degli artigiani.

L’evento, in collaborazione con Vinario4, giunge alla sua ottava edizione e continua ad innovarsi proponendosi come una degustazione non convenzionale: un evento conviviale che va a fondersi con il contesto del Mercato Centrale e che si lega anche agli artigiani che per l’occasione proporranno un’offerta gastronomica ad hoc, che si sposa con le etichette in degustazione.

In occasione del Due Passi in vigna, ogni bottega realizzerà una specialità, creando così un binomio unico nel suo genere dove l’artigianalità del cibo si fonde con quella del vino. Sarà possibile acquistare i piatti ideati per l’evento tramite i token in vendita all’infopoint.

Per i più appassionati, si terrà alle 18.30 una masterclass dedicate al mondo del vino: “La malvasia immortale di Casal Pilozzo. Una verticale nelle viscere della longevità dei bianchi del Lazio” a cura di Jacopo Manni.

Informazioni generali

L’ingresso alla degustazione ai banchi d’assaggio ha un costo di 20 euro e non prevede un numero fisso di assaggi ai banchi di degustazione. Compreso nel prezzo: calice, sacchetta porta calice e due token da utilizzare in tutte le botteghe. La prenotazione all’evento non è obbligatoria. Per info e prenotazioni scrivere a info.roma@mercatocentrale.it. È possibile acquistare il biglietto d’ingresso e le masterclass direttamente su Zerofila o in cassa all’infopoint il giorno dell’evento fino alle 20:30.

Scopri le proposte degli artigiani, le cantine ospiti e tutti i dettagli cliccando qui.