Degustazione di vini al DiVino Etrusco a Tarquinia

Show cooking, laboratori del gusto, degustazioni guidate dei vini. Torna con un'edizione ancora più ricca il DiVino Etrusco a Tarquinia, un percorso alla scoperta dei vini che si svilupperà dal 19 al 28 agosto per consentire una fruizione più fluida.

Tutto il Centro Storico ci saranno degustazioni enogastronomiche, musica, spettacoli, arte e il percorso con i banchi d’assaggio che celebra, in un viaggio gustativo, l’antica Dodecapoli Etrusca.

A piazza Titta Marini si svolgeranno gli show cooking, la gara di cucina organizzata da Vittoria Tassoni. Si aggiunge, poi, in questa edizione il DiVino Slow con appuntamenti ideati in collaborazione con Slow Food condotta Costa della Maremma Laziale. Non mancheranno le degustazioni guidate da Carlo Zucchetti a cui è affidata, come di consueto, anche la selezione dei vini e l’organizzazione del percorso enogastronomico.

Il costo del biglietto giornaliero, ai Banchi d'assaggio I Vini del DiVino Etrusco, è di € 15 per assaggiare tutti i vini della Dodecapoli Etrusca, oltre sessanta tipi di vini. Per 3 assaggi il biglietto è di € 7,00 calice e tracolla inclusi. La ricarica di 3 assaggi € 5,00.

Per l'accesso all'evento è richiesto il Green Pass.

