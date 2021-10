Mortadella Day sulla terrazza del Gianicolo

Nato per celebrare l’anniversario del 24 ottobre 1661, quando il Cardinal Farnese emise il Bando con cui si stabilivano le regole per la produzione della Mortadella (vero e proprio antesignano dell’odierno Disciplinare di produzione IGP), il Mortadella Day quest’anno fa tappa nella Capitale, quando sabato 16 e domenica 17 ottobre, nella suggestiva terrazza del Gianicolo, a partire dalle 10:00 sarà possibile partecipare gratuitamente alle masterclass e agli show-cooking tenuti da importanti chef del panorama nazionale.

Marisa Maffeo, Marcello Ferrarini e Daniele Reponi, oltre al carismatico Franz Campi, ci accompagneranno per l’intero weekend con appuntamenti nei quali si imparerà a realizzare gustose ed inedite ricette apprezzando l’estrema versatilità in cucina della Regina Rosa dei Salumi, la più amata dagli Italiani. Il clou del programma è alle 18.30 con “l’aperitivo guidato” con Sonia Peronaci, cuoca, conduttrice tv, imprenditrice digitale e food influencer che presenterà dal vivo tre idee originale a base di Mortadella Bologna per un aperitivo perfetto, lasciandosi ispirare dal nuovo motto: “Godersi la vita”. Nel corso dell’appuntamento Sonia farà degustare le sue proposte al pubblico presente.

Non mancheranno aree ristoro dove sarà possibile acquistare dell’ottima Mortadella Bologna IGP e un bicchiere di birra per godersi il naturale panorama che offre il suggestivo “belvedere romano” del Gianicolo. Parte del ricavato della vendita dei panini con la Mortadella Bologna, verrà devoluto a favore di “Cucine popolari”, la Onlus bolognese impegnata a fornire tutti i giorni pasti caldi agli indigenti.

Non solo cucina, ma anche intrattenimento: per la sola serata del 16 ottobre il programma prevede l’esibizione del giovane e talentuoso cantante Federico Baroni - nel 2019 ha aperto i concerti di Max Gazzè e James Morrison - e DJ set a seguire fino alle ore 24:00.

La partecipazione agli appuntamenti è contingentata, nel rispetto della normativa vigente, ma completamente gratuita, previa iscrizione sul sito web del Consorzio.

