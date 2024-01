Prezzo non disponibile

Secondo appuntamento di "Degustazione in Jazz: al Bradamante Bistrot venerdì 26 gennaio. Musica Jazz, cibo e vino, nell'appuntamento ideato da Marika Lermani con la collaborazione della Wine Ambassador Roberta Marchese Ragona.

Un'esperienza culinaria con un eccezionale menù alla carta creato dallo chef Guglielmo Fucci. Ogni portata è stata attentamente selezionata non solo per deliziare il tuo palato ma anche per sposarsi con vini e melodie jazz che accompagneranno la cena. Saranno presentati due piatti speciali

Accompagna la cena con vini di qualità da rinomate cantine regionali, lasciandoti guidare sulla scelta dalla nostra "Wine Ambassador" Roberta Marchese Ragona che con "I Segreti di un Calice ", enogatronomia Italia, racconterà la storia della cantina e i vitigni scelti tra bianchi, rosati e rossi, sia autoctoni che internazionali.

Il tutto condito dal Jazz di Marika Lermani, finalista di XFactor e The Voice of Italy, accompagnata dal pianista Emanuele Rizzo.