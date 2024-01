Deep Purple all'Auditorium Parco della Musica

I Deep Purple tornano in Italia anche nell'estate 2024. Si esibiranno dal vivo, all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, il prossimo 10 luglio 2024.

Il concerto fa parte del ricco cartellone di Rock in Roma 2024. Ian Paice, Roger Glover, Ian Gillan, Don Airey e Simon McBride saranno nuovamente in tour per suonare i classici che li hanno resi immortali presso il grande pubblico.