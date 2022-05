Deejay on the Road al Colosseo: ospite Omar Di Felice

Da Milano a Roma, da Genova a Firenze e Bevagna, gli Ostelli tornano a fare festa. Diverse strutture, infatti, saranno coinvolte in un ricco calendario di appuntamenti gratuiti e aperti a tutti che spaziano dalla musica, alla presentazione di libri, passando per serate di confronto su temi di attualità, fino ai grandi classici di Ostello Bello come le serate di Karaoke e la stand-up comedy.

E la festa di Ostello Bello coinvolge anche la Capitale. Sarà a Roma, infatti, il secondo live di “Deejay on the road”, il format di viaggio di Radio Deejay: il conduttore Francesco Frank Lotta, con il supporto di Dj Aladyn per regia e programmazione musicale saranno nel neonato Ostello Bello di Via Angelo Poliziano 75, a ridosso del Colosseo, sabato 14 maggio. Sul palco dell’ultimo arrivato nella famiglia Ostello Bello incontreranno Omar Di Felice, ciclista del freddo e campione di ultracycling.

Ostello Bello Roma Colosseo

Ostello Bello Roma Colosseo inaugura il suo palinsesto di eventi con un ospite di eccezione, che incontrerà il pubblico romano all’interno della grande sala bar della struttura aperta a marzo 2022: cinque piani per 152 posti letto tra stanze private e in condivisione, tutte con bagno privato; un bar con dehor, una sala lounge per rilassarsi e un grande terrazzo all’ultimo piano da cui godere l’immensità della città Eterna. Tutta la struttura è decorata con illustrazioni che rievocano tanto la Roma imperiale quanto quella futurista, con arredi e pareti capaci di trasformare il soggiorno degli ospiti in un viaggio nello spazio e nel tempo, quasi fossero nelle case di Giulio Cesare o Giacomo Balla.

A 15 minuti a piedi dalla Stazione Termini, 9 minuti a piedi dal Colosseo e dai Fori Imperiali, e a pochi minuti coi mezzi da Piazza di Spagna, Fontana di Trevi e Pantheon, la nuova struttura si posiziona nel centro nevralgico della vita notturna e turistica romana.

“Siamo in una fase di grande vitalità: la ripresa degli eventi dal vivo è molto importante per Ostello Bello, perché rappresenta una parte fondamentale del modo di viaggiare che vogliamo sia far vivere ai nostri ospiti sia raccontare a chi ci viene a trovare - ha commentato Carlo dalla Chiesa, Amministratore Delegato di Ostello Bello - La ripartenza in tre città-chiave come Genova, Firenze e Roma è trainata anche dalle comunità di persone che trascorrono le loro serate nei nostri ostelli e che siamo felici di poter ospitare nuovamente. Da sempre Ostello Bello ha nel suo DNA la voglia di regalare alle persone occasioni di divertimento per stare insieme e conoscere le città in cui stanno viaggiando o si trovano anche attraverso il dialogo con personaggi che sposano la nostra filosofia di viaggio, come gli ospiti previsti dal palinsesto di Deejay on the Road a cui va il ringraziamento della famiglia Ostello Bello per essere ancora con noi”.

Foto da Instagram @OmarDiFelice