Dee Dee Bridgewater in concerto alla Casa del Jazz

Ritorna a Roma una delle più amate vocalist a livello internazionale per un progetto originale con una line up di musicisti tutta italiana prodotto da Tema Music e Fondazione Musica per Roma.

Nel corso di una carriera multiforme che dura da quattro decenni, la vincitrice di Grammy e Tony Award Dee Dee Bridgewater è salita ai vertici del panorama jazzistico internazionale aggiungendo il suo tocco unico agli standard jazz e alle canzoni che interpreta. Recentemente ha ottenuto il Grammy come Best Vocal album con il disco Eleonora Fagan (1915-1959): To Billie With Love da Dee Dee.

L'appuntamento è il 10 luglio alle 21 alla Casa del Jazz.

Chi è Dee Dee Bridgewater

Dee Dee Bridgewater prende la musica con il latte materno. Sua madre è infatti una grande ammiratrice di cantanti quali Ella Fitzgerald e Sarah Vaughan. Suo padre è un insegnante di musica che annovera tra i suoi alunni Booker Little, Charles Lloyd e George Coleman. Suona egli stesso la tromba durante i mesi estivi nella band di Dinah Washington. La prima occasione per mostrare il proprio talento a livello internazionale è nel 1969, quando Dee Dee si trova in tournée con la "University of Illinois Big Band" in quella che allora era l’ Unione Sovietica. L’anno seguente si trasferisce a New York, dove l’allora marito, Cecil Bridgewater, ha ottenuto un ingaggio presso il leggendario pianista Horace Silver. Mentre Cecil lavora per Silver, Dee Dee diviene la cantante leader della "Thad Jones – Mel Lewis Band", un ingaggio che le darà la possibilità di trovarsi in contatto con grandi nomi del jazz come Sonny Rollins, Dizzy Gillespie, Dexter Gordon, Max Roach e così via. Dee Dee ha un grande talento non soltanto come cantante jazz, ma anche come attrice. Viene applaudita in molti musical, prima a Broadway, poi a Tokyo, Londra, Los Angeles e Parigi arrivando a vincere un Tony Award per il suo ruolo di "Glinda" in The Wiz nel 1975.

Negli stralci di tempo in cui non recita Dee Dee è sempre in tournée, soprattutto in Europa dove riscuote un grande successo. Nel 1992 le viene conferito il “Django d’Or” per la sua attività con il trio francese con Thierry Eliez (pianoforte), Hein Van De Geyn (contrabbasso) e André Ceccarelli (batteria). La più rischiosa impresa della Bridgewater è rappresentata dal suo terzo album: “Dear Ella”. Con questo lavoro Dee Dee esprime il proprio tributo alla 'First Lady del Jazz', interpretando 12 brani, divenuti immortali attraverso la voce di Ella Fitzgerald. In qualità di ambasciatore di buona volontà presso l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), Bridgewater continua a fare appello alla solidarietà internazionale per finanziare progetti di base nella lotta alla fame nel mondo.

Ultimamente è stata in tournée in tutto il mondo in supporto di "Memphis", nell’aprile del 2017 ha ricevuto un NEA Jazz Masters Fellows Award con lode conferito al Kennedy Center di Washington, D.C. Bridgewater è un ASCAP Champion Awardee, è stata nominata Doris Duke Artist nel 2018, e inserita nella Memphis Music Hall of Fame nel 2019.

Il programma completo dell'estate alla Casa del Jazz

Giovedì 1 luglio

Antonello Salis – fisarmonica e pianoforte

Gavino Murgia – sassofoni

Paolo Angeli – chitarre

Hamid Drake – batteria

Giornale di bordo

Venerdì 2 luglio

Marcus Schinkel trio + Viero Menapace

in collaborazione con l'Ambasciata Tedesca

Sabato 3 luglio

Maria Pia De Vito/ Julian Oliver Mazzariello duo

------

NRG Bridges

Domenica 4 luglio

I concerti nel parco

Neri Marcorè

”Di mare e di vento” viaggio nella musica di Gianmaria Testa

Lunedì 5 luglio

Fred Hersch Trio

feat.Drew Gress & Joey Baron

Martedì 6 luglio

I concerti nel parco

Gonzalo Rubalcaba & Aymée Nuviola

Giovedì 8 luglio

Enrico Pieranunzi, Thomas Fonnesbaek, Andrè Ceccarelli

Eurostars trio

Venerdì 9 luglio

I concerti nel parco

Maurizio Lastrico

“Nel mezzo del casin di nostra vita”

Domenica 11 luglio

Forq

Lunedì 12 luglio

Antonio Sanchez Quartet

Antonio Sanchez – batteria

Donny McCaslin – sassofoni

Miguel Zénon – sassofoni

Scott Colley – contrabbasso

Martedì 13 luglio

I concerti nel parco

Michael Nyman

Mercoledì 14 luglio

Sarah Jane Morris

Let the music play

Giovedì 15 luglio

Yogev Shetrit

in collaborazione con l'Ambasciata Israeliana

Venerdì 16 luglio

Dominik Wania

in collaborazione con l'Istituto Polacco

Sabato 17 luglio

I concerti nel parco

Giovanni Guidi Quintet

Ojos de Gato-Tributo a Gato Barbieri

Domenica 18 luglio

Franco D’Andrea / Dave Douglas Quartet

Lunedì 19 luglio

Bill Frisell Trio

Martedì 20 luglio

I concerti nel parco

Lino Guanciale

”Fuggi la terra e l’onde”

Giovedì 22 luglio

Fabrizio Bosso Quartet

We4

Venerdì 23 luglio

Una Striscia di Terra Feconda

Enrico Rava/Baptiste Trotignon quartet

Sabato 24 luglio

Avishai Cohen Big Vicious

Domenica 25 luglio

I concerti nel parco

Yamandu Costa & Martin Sued

Tra Tango e Choro, omaggio ad Astor

Lunedì 26 luglio

Rymden

Bugge Wesseltoft - pianoforte

Dan Berglund - contrabbasso

Magnus Östrom - batteria

Martedì 27 luglio

John Patitucci feat. Brian Blade & Chris Potter

Mercoledì 28 luglio

I concerti nel parco

Salvador Sobral

Giovedì 29 luglio

Go Go Penguin

Sabato 31 luglio

I concerti nel parco

Filippo Timi

”Sciarada” Le prime braccia nude della stagione

Domenica 1 agosto

I concerti nel parco

Balletto di Roma

“Astor” Un secolo di tango

Lunedì 2 agosto

I concerti nel parco

Orchestra Piazza Vittorio

”Dancefloor” Discoteca sotto le stelle

Mercoledì 4 agosto

Javier Girotto

Recordando Piazzolla y Gardel

Giovedì 5 agosto

Matteo Mancuso trio

-----

Sara Jane Ceccarelli

Venerdì 6 agosto

Gegè Telesforo Quartet

Sabato 7 agosto

Max Ionata/Dado Moroni duo

Domenica 8 agosto

AUAND 20 Night with The Auanders

Martedì 24 agosto

Fabio Zeppetella/Gabriele Mirabassi/Dario Deidda Trio

Mercoledì 25 agosto

Luca Filastro Trio

"Erroll Garner 100"

Giovedì 26 agosto

Tullio de Piscopo Trio

Feat. Dado Moroni e Aldo Zunino

Venerdì 27 agosto

Avion Travel

Sabato 28 agosto

David Murray Brave New World Trio

Domenica 29 agosto

Maurizio Giammarco New 4

Lunedì 30 agosto

Lorenzo Tucci Touch Trio

Mercoledì 1settembre

Enrico Pieranunzi Youth Project

Venerdì 3 settembre

Marco Sinopoli Extradiction

---

Francesco Bearzatti The Hot Clarinet

Sabato 4 settembre

Enrico Rava Special edition

Dal 6 all’11 settembre

Una striscia di Terra feconda

Domenica 12 settembre

Medt Voices



Lunedì 13 settembre

Danilo Rea/ Luciano Biondini duo

Martedì 14 settembre

Rosario Giuliani/Fabrizio Bosso

Connection

Mercoledì 15 settembre

Mario Corvini New Talent Jazz Orchestra feat.Gabriele Mirabassi

Fellini

Giovedì 16 settembre

Marco Castelli

L’inferno

Venerdì 17 settembre

Paolo Damiani Unit

Memorie future

Sabato 18 settembre

De Crescenzo/J.O. Mazzariello

Lunedi 20 – Mercoledì 23 settembre

Jammin’

Venerdì 24 settembre

Gigi De Rienzo Ensemble + Maria Pia De Vito e Raiz

Sabato 25 settembre

Alex Britti Project feat.Flavio Boltro

Domenica 26 settembre

Simone Alessandrini Storytellers

----

Tino Tracanna Double Cut

