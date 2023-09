Decima Short film fest: a fine settembre la seconda edizione

La seconda edizione del Decima Short Film Fest avverrà nel penultimo giorno del “Decima Fest”: la manifestazione culturale arrivata prima nel bando dell'Estate Romana 2023-2024. L’evento si svolgerà a settembre 2023 e comprenderà otto giorni di musica, teatro, cinema, workshop, esposizioni fotografiche e artistiche nello storico quartiere di Roma Sud. La serata di venerdì 29 settembre sarà dedicata alla proiezione dei corti selezionati, che verranno visti e votati dal pubblico, decretando un vincitore a fine serata. Ci sarà inoltre un secondo premio dato dalla giuria. L’intento del festival è quello di dare spazio a registi con grande volontà creatrice, senza il bisogno di grandi budget o mezzi.



Awards & Prizes

- Premio del pubblico (Decretato a fine serata dai votanti) : € 500

- Premio della giuria (assegnato da studenti di cinema e filmakers) : € 500

- Audience Award (Declared at the end of the evening by the voters): € 500

- Jury Prize (awarded by film students and filmmakers): € 500



Ore 17:00 - Mostra fotografica di Sara de Santis

Parco di Decima – ingresso libero



Ore 17:00 - progetto Parsifal

Conferenza sulla valorizzazione ecologica, paesaggistica e storico culturale di Tor di Valle. Relatori Enrico Cerioni E Antonella Trocino; centro Anziani, via Lordi 7 - prenotazione gratuita sul sito Eventbrite



Ore 18:00 - progetto Parsifal

Reti di comunità energetiche e dell’acqua, relatori Saveria Pisano ospite, prof. Maurizio Maturi; centro Anziani, via Lordi 7 - prenotazione gratuita sul sito Eventbrite



DECIMA FEST

Parco Decima

(Incrocio viale Camillo Sabatini e viale Castaldi)

Ingresso libero



Infoline: +39 328 957 4083

Inizio concerti a partire dalle 21:00 – ingresso libero

Mail: associazionedecima50@gmail.com



Come raggiungere Decima Fest

Metropolitana Roma-Ostia fermata Tor di Valle (750mt dal sito dell’evento).

Autobus 777, 787, N705 e NME fermata “Sabatini C. / Martelli Castaldi”



IN BICICLETTA x Pista Ciclabile adiacente