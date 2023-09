Decima Fest presenta lo spettacolo teatrale Bianco

Una commedia che affronta le difficoltà che si celano nei rapporti umani, dove un acquisto “senza senso” diventa il rivelatore da cui affiorano a poco a poco nevrosi, risentimenti e rivalità, delle tre protagoniste, amiche da anni. Le parole si fanno sempre più velenose, sempre più acuminate, fino a mettere in discussione e poi a sgretolare la fragile impalcatura di un rapporto fondato sull’egoismo, la vanità e l’ipocrisia. Una commedia nera di comica crudeltà, che fa divertire, perché si ride molto, ma sempre più a denti stretti, a mano a mano che da sotto la maschera buffa delle tre donne vediamo spuntare la vera essenza delle cose.



Ore 16:00 - Mostra di pittura di Marisa Muzi

Parco di Decima – ingresso libero



Ore 18:30 – Progetto Parsifal

L’intelligenza del suolo e il consumo di suolo zero: il riuso funzionale dell’ippodromo, restauro conservativo e consolidamento con la partecipazione dei relatori Paolo Pileri, Mauro Olevano.

Centro Anziani Via Lordi 7 - prenotazione gratuita sul sito Eventbrite.



Ore 18:00 - Vic Giannini

Workshop teatrale aperto a tutti tenuto dall'attore e polistrumentista Vic Giannini.

Parco di Decima - ingresso libero.



Ore 20:00 - Reading for the planet

Luisa Stagni dirige il suo gruppo teatrale in un reading di poesie, testi e storie a tema ambiente e immigrazione. Parco di Decima – ingresso libero.



Ore 21:00 - Spettacolo teatrale Bianco