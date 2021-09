Decima Fest, cinema e musica al Giardino delle Farfalle

Dal 3 al 25 settembre al Parco di Decima appuntamento con il cinema con Decima Fest - Cinema e Musica al Parco delle farfalle. Otto serate di cinema, musica e incontri per riflettere su temi come l'ecologia, i giovani, il lavoro. Tutti i venerdì vengono proiettati dei film all’aperto in una piccola arena, mentre i sabati sono dedicati alla musica con la partecipazione di molti artisti giovani del territorio. Una manifestazione per riflettere su temi importanti attraverso strumenti di coinvolgimento sociale come il cinema e la musica.

In programma sabato 11 settembre alle ore 10:00 Ciclotour di Decima su prenotazione; alle ore 21:00 Concerto degli Alma Nua.

Venerdì 17 settembre alle ore 21:30, proiezione del film "Il tuttofare" con Sergio Castellitto. Regia di Valerio Attanasio. In programma sabato 18 settembre alle ore 10:00 Ciclotour di Decima su prenotazione; alle ore 21:00 Concerto del Pierpaolo Borgia Trio.

Venerd' 24 settembre alle ore 21:30 Decima Short-film Festival, con la proiezione di alcuni cortometraggi. In programma sabato 25 settembre alle ore 10:00 Ciclotour di Decima su prenotazione; alle ore 21:00 Concerto di Sarai, Pochs e Pat.

Per informazioni: associazionedecima50@gmail.com

