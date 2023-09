Decima Fest, musica, arte e cinema al Parco di Decima

Il Decima Fest apre i battenti venerdì 8 settembre con l’evento Streetly Hip Hop, un’esibizione di danza libera e canto hip-hop, che unisce lo spettacolo alla missione dell'associazione hip hop protection che ha come scopo il riconoscimento della cultura hip hop nel patrimonio Unesco. Streetly è una community creata da giovani ballerini romani che spinge ormai da due anni il movimento artistico e culturale delle danze urbane. L’obiettivo principale è quello di organizzare eventi e raduni No profit volti a sensibilizzare i giovani di tutta Italia a una cultura che promuove valori ben precisi come l’uguaglianza. L’importanza dell’arte e della cultura e lo spirito di aggregazione.

“Per noi di Streetly è un piacere e un onore mettere in luce spazi e situazioni che a Roma hanno avuto e avranno per sempre un ruolo fondamentale per lo sviluppo di questo movimento. È molto importante per noi organizzare eventi in luoghi culturalmente e socialmente attivi nella scena romana donandogli ancora più importanza. I nostri eventi sono per lo più raduni di ballerini da tutta Italia ed Europa che insieme formano una scena sempre più solida.”

L’evento sarà diviso in diversi momenti, a partire da DJ SET a cura di due dei dj italiani più rappresentativi degli ultimi anni: GFEAR e MADD3e. SHOWBATTLE di 20 minuti nel quale si sfideranno a colpi di danza due delle realtà più attive di Roma sud, ovvero Streetly Vs Unity. Inoltre saranno allestiti due banchetti informativi per dare spazio a giovani artisti che hanno a cuore la cultura HIP HOP PROTECTION e SKILLZ clothing.

Tutti gli appuntamenti dell'8 settembre

Ore 16:00: Un parco fluviale per Tor di Valle

Conferenza sulla valorizzazione ecologica, paesaggistica e storico culturale di tor di valle con relatori Enrico Cerioni e Antonella Trocino (Centro anziani via lordi 7).

A partire dalle ore 17:00: Streetly

Esibizione di danza e canto hip-hop, che unisce lo spettacolo alla missione dell'associazione hip hop protection, che ha come scopo il riconoscimento della cultura hip hop nel patrimonio Unesco: dalle ore 21:00 il main event. In parallelo la mostra fotografica di Ludovico Sulpizii il cui stand verrà allestito dall’architetto Arturo Tranfo (Parco di Decima - incrocio viale Camillo Sabatini e viale Castaldi).

Ore 18:30 - Un parco fluviale per Tor di Valle

Laboratorio con tema lo spazio pubblico, i beni comuni e la proprietà privata: ipotesi di una strategia comune. Relatore, Antonella Trocino; ospite avv. Antonella Anselmo (Parco di Decima - incrocio viale Camillo Sabatini e viale Castaldi).

Tutti gli appuntamenti del 9 settembre

VIVE LE ROCK

MAIN CONCERT - ZAME & MR. UGO

Inizio spettacolo ore 21:00 Parco di Decima

Sabato 9 settembre l’appuntamento è con Vive le rock, la serata dell’estate romana dedicata alla nuova generazione del punk italiano. Le band che andranno in scena ci immergeranno in un mix energico di rock, emo, metal e hyperpop, che racconta le emozioni e i drammi degli alternativi della Gen Z. Il concerto principale vede sul palco Zame & Mr. Ugo, un duo artistico alternativo di Roma. Il loro genere musicale, che loro stessi definiscono New Emo, è un mix di sottogeneri derivati dal rock/metal e dall’hyperpop. La loro missione è chiara: incoraggiare chi si sente diverso ad essere se stesso/a fino in fondo, con un messaggio positivo e sfrontato (non a caso il loro motto è “le mie braccia intorno alle tue”). Attualmente vantano numerosi live in tutta Roma e la partecipazione a Sanremo Giovani 2023. In apertura Uale, Peri, Frasca e la $uicide Gvng.

ore 16:00: Roberto Fuccelli e Valentina Cesarini in concerto

un duo di fisarmoniche unirà estro e passione affrontando temi di musica classica e popolare. (Centro anziani via Lordi 7)

Ore 21:00 - Vive le Rock

Diversi atti musicali portati dalla nuova generazione del punk italiano. In parallelo la mostra fotografica di Ludovico Sulpizii il cui stand verrà allestito dall’architetto Arturo Tranfo. (Parco di Decima - incrocio viale Camillo Sabatini e viale Castaldi).

Il progetto è vincitore dell'Avviso Pubblico biennale "Estate Romana 2023-2024" di Roma Capitale.