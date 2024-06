Decima Fest 2024

Orario non disponibile

Dal 13/09/2024 al 29/09/2024

Dal 13 al 29 settembre 2024, nell'ambito dell'Estate Romana 2024, si terrà una nuova edizione del Decima Fest. Musica, teatro, dibattiti, mostre, laboratori dedicati al quartiere.

L'evento si svolge al Parco di Decima per tre fine settimana consecutivi, da venerdì a domenica. Ci saranno eventi per tutte le età con la partecipazione di ospiti speciali come Sonia e Birillo de "La posta di Sonia" e Max Paiella. Previsti concerti, mostre fotografiche, spettacoli teatrali, stand espositivi, passeggiate alla scoperta della vicina area di Tor di Valle. E ancora: spazio ad una competizione di danza hip-hop e ad una nuova edizione del Decima short Film Fest, il concorso di cortometraggi.

Gli eventi sono gratuiti e aperti a tutte le fasce di età. Ci sarà anche la possibilità di mangiare con una particolare attenzione alla sostenibilità ambientale ed alimentare.