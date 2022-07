Nuova apertura Decathlon: ad Ostia 250 mq di sport

Poter offrire una selezione di prodotti stagionali, in una posizione di prossimità, ad un target di sportivi e sportive residenziali e\o turistico e comunque di passaggio.

E’ questa la semplice ricetta di nuovi punti vendita in apertura nelle prossime settimane, che racchiudono in dimensioni più ridotte per la storia dell’Azienda in Italia, una selezione tematica di prodotti in location prossime alle zone pedonali.

Un’integrazione al business model e l’attenzione ai risultati per perfezionare le future soluzioni in questa direzione. I primi test con le superfici aperte a Jesolo (VE) e Ostia (RM) saranno importanti per delineare lo sviluppo e la duplicazione su altre città: si stima infatti che altri 30\40 centri corrispondano alle caratteristiche delineate.

E nel frattempo sono allo studio altre location, zone residenziali o turistiche con forte presenza “pedonale”, vicine ai luoghi di pratica sportiva. Altri test in tal senso sono presenti in Spagna, Germania, Portogallo, Olanda, Francia, Belgio, Inghilterra

Ovviamente anche in queste forme di vendita, l’intera gamma delle 80 discipline sportive, è offerta tramite il canale on line, con modalità di acquisto che permettono la consegna a domicilio oppure le forme ibride (acquisto on line e ritiro in negozio), che meglio soddisfano le esigenze omnicanali cui sempre più il consumatore è abituato.

AD OSTIA 250 MQ DI SPORT TUTTO L’ANNO

Aperto dal 1 luglio e fortemente connesso al vicino negozio di Fiumicino (RM), il nascente punto vendita si trova a 300 metri dal mare e sarà aperto in modo permanente tutto l’anno.

Le scelte della proposta fisica si sviluppano quindi intorno agli sport acquatici, il running ed sport di spiaggia.

Grazie ad un servizio logistico ottimizzato, offrirà il servizio Clicca&ritira, garantendo la consegna in giornata (per ordini al mattino) dell’intero catalogo Decathlon.

“Puntiamo su un’offerta tematica, che riteniamo possa soddisfare la maggior parte delle richieste degli sportivi che si rivolgeranno a noi, ma siamo pronti a consegnare i materiali ingrombranti su ordinazione ed offrire il servizio rent su kayak e sup” - afferma Luca Straito, Store Leader di Ostia e di Fiumicino.

La presenza di Decathlon a Ostia si affianca ad altre aperture previste a giugno (Napoli, Milano Baires, Carini, Roma Collatina, Jesolo).