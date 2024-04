Il giorno 12 maggio, alle 20.30, presso il Teatro Garbatella si terrà lo spettacolo Decameron diretto e prodotto dalla coreografa Ilaria Desantis in arte Miss Mini e promosso dall'Asd La Maison de la disco. Lo spettacolo alla sua terza produzione si propone di unire più linguaggi contemporanei tra cui danza Waacking e stand up comedy.



La danza waacking è un’espressione artistica club undergroud della cultura queer. Nata negli anni 70’ è oggi uno dei linguaggi più ricercati in ambito artistico.

Per l’occasione ci saranno tra i migliori 30 waackers provenienti da tutta Italia. Le loro personalità rappresentano una vasta gamma di identità, corpi e nazionalità, porteranno in scena la forza della diversità. Queste le tematiche principali dello spettacolo “Decameron” ispirato all’Opera di Boccaccio. Lo spettacolo sarà diviso in simil-novelle dove i performers trovano rifugio in uno spazio artistico ideale. I danzatori esploreranno i temi della salute mentale, violenza di genere e transizione di genere tramite vissuti ed esperienze personali.



Ospite della serata: Simonetta Musitano nota e affermata stand up comedian attivista della scena italiana. I biglietti sono in vendita su https://www.diyticket.it/events/Arte/16575/decameron-lo-spettacolo



Foto credit: Michele Macaluso