Decameron, lo spettacolo a Spazio Rossellini

Il 14 maggio, alle 20.30, presso lo Spazio Rossellini - Polo culturale multidisciplinare della Regione Lazio si terrà lo spettacolo Decameron coreografato da Ilaria Desantis e promosso dall'Asd La maison de la disco in collaborazione con Atcl.

Lo spettacolo si propone di unire più linguaggi contemporanei tra cui danza, fotografia e visual art. La messa in scena sarà?interamente performata in danza waacking.?Una danza queer anni 70’ ispirata alle dive hollywoodiane.? Per l’occasione ci saranno 25 tra i migliori waackers provenienti da tutta Italia.

Le tematiche dello spettacolo “Decameron”?

"Boccaccio. 1348

Un gruppo di giovani si riunisce fuori città per sfuggire al contagio della pandemia di peste nera. Per tenere lontano ogni cattivo pensiero, i giovani decidono che, a turno, racconteranno ognuno una novella per intrattenersi e riflettere sul significato di ogni storia."

Ispirati dall’opera di Boccaccio, 25 ballerini, disorientati dalla precarietà e dalle atrocità del mondo odierno, trovano rifugio in uno spazio artistico ideale. I danzatori esploreranno così contraddizioni, malesseri e degenerazioni della società di oggi, portando in scena i propri pensieri e le proprie esperienze.

Un viaggio coreutico tra i temi più caldi e controversi della nostra epoca, arricchito da testimonianze personali e incursioni artistiche digitali. Il tutto con un linguaggio performativo assolutamente nuovo ed inclusivo.

“Una fuga interiore da un mondo folle e convulso e da una società malata, che schiaccia e divora l'individuo, tra pregiudizi, diritti negati e abuso di privilegi".

Ilaria Desanctis, in arte Miss Mini,? è una coreografa e ballerina professionista di danza Waacking. Pioniera italiana di questa danza, balla nel programma televisivo di Rai1 Red or Black? Nel 2013, si esibisce agli MTV Awards (Firenze) nel 2014 e apre il concerto di Gloria Gaynor nel 2015. Insegna in tutta Europa, tenendo dei workshop di formazione e partecipa come giudice alle varie gare. Nel 2019 rappresenta l’Italia nella competizione di danza Waacking Internazionale a Taipei e si classifica al secondo posto.?

A Maggio 2022 debutta come coreografa con la produzione dello spettacolo teatrale “Decameron” presso il teatro Marconi di Roma.

Il waacking è una gay club dance nata nei locali underground americani, negli anni 70. Arriva in Italia nel 2008 (circa) a seguito di un lungo periodo di stop, dovuto all’epidemia di aids scoppiata in America. Oggi, nelle principali città italiane, ci sono delle community di waackers che ne portano avanti i principi sociali. Questa è “una danza politica” che difende i diritti della comunità LGBTQIA+. E’ una disciplina molto libera, in quanto esce fuori dagli schemi classici della danza. Ognuno è chiamato ad essere sé stesso ed ogni difetto diventa un pregio, un valore aggiunto. L'ambiente ha delle atmosfere disco: lustrini, paillettes e disco ball. Essere stravaganti è la chiave giusta di approccio a questa danza. Non ci sono limiti; né estetici, né di genere. Chiunque è il benvenuto, poiché si tratta di uno spazio sicuro senza giudizio alcuno.