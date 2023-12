Debora Caprioglio è Artemisia Gentileschi al Teatro Narzio di Subiaco

Debora Caprioglio in “Non fui Gentile, Fui Gentileschi” il 27 Gennaio alle ore 21.00 presso il Teatro Narzio.

Dopo il grande successo di “Callas D’Incanto”, Debora Caprioglio torna in scena con uno spettacolo pregno di emozioni. Ci troviamo nello studio di Artemisia Gentileschi mentre intenta a dipingere “Autoritratto come allegoria della Pittura” - uno dei suoi pezzi più famosi - ci racconta la sua storia.

Dallo stupro, alla nascita della sua arte, ai suoi viaggi per il mondo.

Un racconto tutto al femminile dalla romantica penna di Roberto D’Alessandro che ne cura anche la regia.