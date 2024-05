Prosegue il "De Rebus Amoris Festival" organizzato dalla Fondazione Cappella Orsini che dal 24 maggio al 2 giugno proporrà una nutrita Rassegna Teatrale sul tema portante dell’Amore con artisti di grande pregio proposti da Marco Medelin, tra cui: Roberto D’Alessandro, Antonio Mocciola, Mario Marcello, Marta Bifano, Giorgia Filanti, Serena Borelli Maria Pia Tanturli, Loretta Giannini, Federica Bassetti e Leonardo Silla. Nella serata conclusiva è prevista una “Maratona di Monologhi” con premiazione finale.



PROGRAMMA



Venerdì 24 Maggio ore 21.00

“NON BASTANO MAI”

Di e con: Roberto D’Alessandro



Sabato 25 Maggio ore 18.00

“ALLA RICERCA DELL’UOMO IDEALE”

Di e con: Gianfranco Nobilio, Massimiliano Boutet, Nuccia Flandina, Francesca Marziale, Gabriella Orsolini, Giulia Rosito, Emanuele Sarandrea, Solange Volpicella



Domenica 26 Maggio ore 18.00

“ALLA RICERCA DELL’UOMO IDEALE”

Di e con: Gianfranco Nobilio, Massimiliano Boutet, Nuccia Flandina, Francesca Marziale, Gabriella Orsolini, Giulia Rosito, Emanuele Sarandrea, Solange Volpicella



Lunedì 27 Maggio ore 20.00

“APPRENDISTI DELL’AMORE”

Di e con: Marta Scelli



Lunedì 27 Maggio ore 21.30

“NON FU L’ALLODOLA”

Di e con: Marta Bifano, Luca Capuano



Martedì 28 Maggio ore 20.00

“EROS: SCOMPOSIZIONI AMOROSE”

Di e con: Marta Bifano, Luca Capuano



Martedì 28 Maggio ore 21.30

“AMOR & PSYCHO”

Di e con: Gloria Zarletti, Maria Pia Tanturli, Andrea Vasone, Alessandro Camilli



Mercoledì 29 Maggio ore 20.00

“LA LEGGE DELL’AMORE UNIVERSALE”

Di e con: Antonio Mocciola, Romano Gennuso



Mercoledì 29 Maggio ore 20.30

“NEL MIO CATTIVO STARE”

Di e con: Antonio Mocciola, Lorenzo Mereu



Mercoledì 29 Maggio ore 21.30

“PERFORMING 4:48”

Di e con: Giorgia Filanti, Serena Borelli



Mercoledì 29 Maggio ore 22.00

“MADRE-PERLA”

Di e con: Giorgia Filanti, Teresa Ruggeri



CORTI TEATRALI



Giovedì 30 Maggio ore 20.00

“FELICI E FONDENTI” di e con: Mary Pantano

“D’AMORE IN VERSI E IN VITA” di e con: Salvatore Rosella

“NOVE VITE” di: Magda Saba / con: Lorenzo Gangemi

“SUCCEDE IN ESTATE” di e con: Alessandro De Filippis

“ILSE STUTTGARD, VEDOVA KAUFMANN” di: Michele Zaccagnino / con: Bruno Petrosino



Venerdì 31 Maggio ore 20.00

“VOCI DI DONNA”

Di e con: Loretta Giannini, Tiziana Trama, Nicole Guido



Venerdì 31 Maggio ore 21.30

“DORIAN GRAY”

Di e con: Federica Bassetti



Sabato 1° Giugno ore 17.00

“SUPERNOVA”

Di e con: Susanna Quattrini, Matteo Simoncelli



Sabato 1° Giugno ore 19.00

“CAFFE’, AMMORE E PUCUNDRIA”

Di e con: Anna Califano



Sabato 1° Giugno ore 21.00

“TRE3X3TRE”

Di: Marco Medelin Con: Damiano Di Tizio, Anna Dell'Olio, Giuseppe Coppola



Domenica 2 Giugno ore 16.00 e ore 20.00

“MARATRONA DI MONOLOGHI”



Domenica 2 Giugno ore 22.00

“SIMPOSIO”