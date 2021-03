Zeppole di San Giuseppe gratis a tutti i papà: la dolce iniziativa che accorcia le distanze

Una festa del papà ai tempi del Covid, la seconda. Dopo il 19 marzo 2020 trascorso in pieno lockdown, ad un anno di distanza Roma è in zona rossa, con rigide restrizioni e l'impossibilità per molti di trascorrere questa giornata vicino al proprio papà.

Un bignè o una zeppola di San Giuseppe inviata a domicilio, però, può essere un dolce modo per accorciare le distanze. E c'è chi ha persino lanciato un'iniziativa solidale che prevede l'invio di zeppole di San Giuseppe gratis a tutte quelle famiglie che si trovano a vivere distanze forzate e che non hanno modo di festeggiare di persona la festa del papà.

Zeppole gratuite per la Festa del papà

L'iniziativa è di Puro Sud, pasticceria in via delle Cave di Pietralata 56. L’idea solidale nasce per supportare la collettività in un momento difficile. Un’idea regalo preziosa anche per tutti i figli lontani da casa, che potranno, attraverso il sito shop-purosud.com, ordinare le zeppole gratis e farle recapitare ai genitori rimasti soli nella Capitale.

"È un progetto che ci rende orgogliosi e ci fa sentire utili alla collettività in un momento complesso - ha spiegato Vito Mirko Greco, titolare di PuroSud - nel marzo del 2020, con il primo lockdown, mi sono immedesimato in tutti quei papà che stavano vivendo, come me, un periodo di incertezza e abbiamo lanciato un’iniziativa simile, riscuotendo grande successo e facendo oltre 2500 consegne in tutta la citta. Quest'anno abbiamo deciso di riproporla in una nuova veste: per tutti quelli che ordineranno sul nostro e-shop le Zeppole di San Giuseppe, le prime due saranno in omaggio e saremo noi stessi, tramite un servizio di delivery interno, a consegnare il box all'indirizzo indicato”.

Due zeppole grauite, senza altri vincoli d'acquisto

Trattandosi di un’iniziativa solidale, non è previsto nessun vincolo di acquisto: “Purosud è il bar del caffè in attesa – racconta Greco - dell’ospitalità calda e genuina del Sud Italia, che oggi si trasforma nella ‘consegna’ di una piccola dolcezza gratuita a tutti quelli che ne sentono il bisogno. Mettiamo a disposizione quello che sappiamo fare meglio: regalare emozioni attraverso l’arte della pasticceria. Per questo motivo abbiamo deciso di rendere disponibile l’ordine anche solo delle due zeppole gratis, che potranno essere ritirate senza nessun altro impegno in negozio, oppure inviate all'indirizzo indicato sul nostro e-shop al solo costo della consegna, all'interno del GRA(€4)".