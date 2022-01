Wagyu week, a Ostiense assaggi gratuiti della pregiata carne giapponese

Dal 24 al 30 gennaio la vera carne Wagyu protagonista a Roma con la Wagyu Week al Ramen Bar Akira di Ostiense, un evento promosso dal progetto di promozione della Wagyu del Governo Giapponese tramite le eccellenze dei prodotti della Wagyu Company.

Il Governo Giapponese ha selezionato in tutta Italia trenta locali per diventare ambasciatori della pregiata carne Wagyu, i Ramen Bar di Akira sono tra questi e il primo appuntamento è la Wagyu Week a Ostiense.

Per sette giorni Akira Yoshida nel suo primo locale di Ostiense, nel Japan District di Roma, farà assaggiare ai suoi ospiti la vera carne Wagyu giapponese dell’allevamento Ozaki con assaggi gratuiti di Hitokuchi Wagyu (cubetti di pregiata carne Wagyu) e l’inserimento in carta di piatti fuori menu come il Kakuni special edition Wagyu, i Wagyu Bun e tante sorprese gustose.

Grazie a questo straordinario progetto di promozione e valorizzazione dei prodotti enogastronomici nipponici messo in atto dal Governo Giapponese sarà infatti possibile assaggiare la pregiatissima carne Wagyu a prezzi bassissimi per via del supporto economico dello Stato Giapponese che mira a portare nel mondo i suoi tesori culinari.

Mercoledì 26, Giovedì 27 e Venerdì 28 gennaio il Ramen Bar ospiterà il sushi man Koji Nakai che a cena preparerà i tradizionali nigiri di carne Wagyu, una specialità di Kobe, sua terra di origine. Koji Nakai nasce a Kobe in Giappone, classe ‘84 e fin da piccolo resta affascinato dal mestiere del nonno, chef rinomato. Dopo una prima gavetta in Giappone si mette in gioco e arriva in Italia per portare la sua arte nel Bel Paese. Lo legano ad Akira una grande amicizia e la passione comune per la promozione della cultura giapponese.

La Wagyu Week sarà un progetto itinerante che per tutto gennaio e febbraio movimenterà con tante sorprese tutti i Ramen Bar Akira a Roma e a Torino.