Al via l'estate a Villa Pamphili: yoga gratuito e cena sotto le stelle

ViVi inaugura la stagione estiva, a Le Serre by ViVi arriva il Sushi in the Garden, a Villa Pamphili si pratica lo yoga en plein air

A Villa Pamphili è iniziata l’ottava edizione della rassegna gratuita Yoga e Benessere nel Parco “ViVi il Saluto al Sole Estate 2021”, un appuntamento quotidiano organizzato da ViVi, il Lifestyle & Food brand, fondato da Daniela Gazzini e Cristina Cattaneo. Un progetto estivo che punta ad accompagnare gli amanti dello yoga dal martedì alla domenica dalle 19 alle 20. Lo yoga è interamente offerto da ViVi, società Benefit.

Per i bambini è prevista un’ora di allenamento tutta dedicata a loro con lo “Yoga Bimbi”, ogni mercoledì dalle 18 alle 19, per la fascia di età dai 5 ai 12 anni. Per lo yoga è sempre necessario portare il proprio tappetino. Il martedì ViVi propone anche le lezioni di Tai Chi Chuan con l’insegnante Gian Luca Pellegrini, dalle 19 alle 20, in contemporanea alle lezioni di yoga, ma sulla collina panoramica, che si trova, guardando il bistrot, sulla sinistra.

Le cene sotto le stelle a Villa Pamphili

Oltre agli appuntamenti dedicati al benessere, tornano anche le cene serali nel parco, con tavoli all’aria aperta, romantiche lucine e un soffitto di stelle. Dopo un aperitivo al tramonto, con il canto delle cicale di sottofondo, ViVi propone una cena bioviziosa.

Gli appuntamenti estivi di Vivi Villa Pamphili

Yoga – Tutte le mattine dal martedì alla domenica (inizio ore 9:00 durante la settimana, 10:00 durante il weekend) sul prato delle Magnolie accanto al locale, ViVi organizza lezioni di yoga di un’ora con i suoi insegnanti di fiducia. Sul verde prato circondato dagli alberi, le lezioni sono adatte a tutti, dai principianti ai praticanti esperti. La lezione ha un costo di 18€. Al termine della lezione, una tisana detox completa la mattinata di benessere tra sport, fiori e verde.

Sushi in the Garden – Da martedì 15 giugno a Le Serre arriva il sushi Junsei, delicato sushi di altissima qualità come racconta anche il suo nome: Junsei significa infatti puro, genuino. Il sushi, tipico alimento giapponese, si va ad aggiungere alla proposta di ViVi, offrendo ai bioviziosi un'ulteriore meta per i viaggi nei sapori del mondo. Il giardino de Le Serre diventa un Sushi Garden per chi sceglie questa prelibatezza, mentre all’interno del locale un bancone a vista mostra gli chef al lavoro nella preparazione del sushi.

ChicNic – Dal martedì alla domenica, dalle 12:00 alle 15:00, sul prato del giardino del locale, circondato da alberi rigogliosi, sarà possibile provare i “ChicNic”. ViVi ha ideato tre opzioni di menù: “Virtuoso” con guacamole, sashimi di salmone e macarons, “Plant-Based” con guacamole, hamburger plant-based e tortino di carota e mandorle e “Vizioso” con hummus, hamburger di carne biologica e brownies. ViVi fornisce anche telo, cestino di vimini, tavolino e un cuscino. Il costo è di 30€, bevande escluse.

AperiNic – Ogni sera si potrà sorseggiare un calice vino sul prato con un cestino organizzato ad hoc. La bottiglia sarà accompagnata da antipasti misti: samosa vegetariani, tempura di verdure o gamberi e il guacamole con nachos croccanti. Il costo per due persone è di 50€.