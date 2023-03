Apre "Vivi - Piazza Venezia", dentro Palazzo Bonaparte

Una visita alla mostra di Van Gogh e poi una pausa gustosa dentro il nuovo Vivi - Piazza Venezia che apre, il 16 marzo, dentro Palazzo Bonaparte. E' questa una delle novità food in arrivo nella Capitale, un nuovo bistrot del brand fondato da Daniela Gazzini e Cristina Cattaneo (già presenti a Roma con Vivi Piazza Navona, Vivi Villa Pamphilj e Vivi Le Serre), che questa volta apre insieme ad Arthemisia, azienda leader per le grandi mostre d’arte.

Il locale è situato proprio all'ingresso della splendida e storica cornice di Palazzo Bonaparte, che fu la dimora della madre dell’Imperatore francese Napoleone Bonaparte, la quale vi soggiornò fino al 1836 e che periodicamente ospita mostre molto prestigiose prodotte appunto da Arthemisia. Al momento, nel museo in piazza Venezia, si può ammirare la mostra di Van Gogh che dalla sua apertura ha riscosso un incredibile successo, tanto da essere stata prorogata fino al 7 maggio 2023.

Il nuovo Vivi - Piazza Venezia

Duecento mq di locale nel cuore della Città Eterna, con vista su Piazza Venezia e Altare della Patria; Vivi - Piazza Venezia sarà aperto tutti i giorni dalle 8 del mattino a mezzanotte, per accogliere clienti e visitatori delle mostre e non solo, con uno spirito positivo di “Good mood food”. A caratterizzare il locale sono le fumature retrò che richiamano i caffè letterari degli anni '20 a Parigi. Tre sale, tutte caratterizzate dal blu napoleonico delle pareti, con dettagli creativi come le stanze adornate da specchi dorati, i paralumi realizzati con Ikat colorati, banconi di recupero e piatti e oggetti frutto di una ricerca nei mercati a cui viene ridata nuova vita.

Il menu internazionale

“Il menu di ViVi - Piazza Venezia - ha affermato Daniela Gazzini - è incentrato sul ‘Good mood food’, con proposte che vogliono mettere subito di buon umore! Per noi è importante coinvolgere i nostri clienti nel nostro mondo fatto di passione, entusiasmo ed energia positiva”. Il menu è caratterizzato da piatti internazionali realizzati con ingredienti biologici italiani d’eccellenza, ma non mancano le incursioni romane tradizionali. Colazione, brunch, pranzo, merenda, cena, fino a tarda notte: l'offerta di Vivi - Piazza Venezia è eclettica e completa. I nomi dei piatti strappano un sorriso, in linea con la filosofia di “Good mood food”, come il Rise and Shine Avocado Toast, il Mango Tango, un poke di salmone marinato con avocado, mango, nachos mais e dressing piccante di mango, e il Jamaican lollipop, succulento fuso di pollo bio marinato nel cacao, zucchero grezzo, cocco e lime. In onore alla tradizione romana si trovano la Pinsa alla Gricia, il Roman with a Twist con uovo in camicia bio, pancetta croccante, spinacino crudo, fagioli all’uccelletto e pane multicereali, gli Gnocchi alla Romana ricoperti di fonduta di parmigiano e scaglie di tartufo nero e una vasta selezione di Taglieri con prodotti DOC.

Dolci e biscotti

La vetrina dei dolci si fa ammirare con i classici dolci della maison ViVi come le torte, i biscotti e i macarons fatti in casa da ViVi Lab, il nuovo laboratorio di 700mq dotato di macchine di ultima generazione e di pannelli solari per la produzione di energia pulita, che sforna deliziosi dolci realizzati sempre con ingredienti biologici. La cucina cosmopolita porta anche i sapori portoghesi, infatti tra le novità ci sono i Pasteis de Nata, dolce a base di pasta sfoglia e crema cotto ad alte temperature.

I drink

Altro punto di forza di Vivi - Piazza Venezia sono senza dubbio i drink. Nel locale si possono trovare soft drink come centrifughe e frullati e una lista di cocktail curata dalla Bar Manager Sara Paternesi dal nome evocativo Let’s Twist Again, con drink rivisitati dal sapore anni Venti, come Funky Fizz con erbe provenzali e soda alla camomilla o Stormy Night con rum speziato alla vaniglia, soda al cocco e lemon-grass. La proposta dei vini è ampia e si tratta di vini italiani, di ricercate e piccole cantine sparse per le splendide campagne del Belpaese a Km 0.