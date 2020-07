Vintro, mangiare all'aperto tra fenicotteri, Hawaian poke e cocktail esotici

Vintro Bar&Bites un'oasi di relax nel quartiere Montesacro, per mangiare all'aperto in quest'estate romana. Nell’ ampio e verde dehors del locale di Viale Jonio, arredato con luminosi e colorati fenicotteri, si possono degustare le specialità dell’estate 2020 dalla colazione fino al dopocena.

Vintro è aperto tutti i giorni dalle 6.30 alle 2, ha una proposta sfaccettata che include le specialità dell’American Bar e proposte culinarie internazionali: un menu variegato e di tendenza che offre lapossibilità di mangiare, in sicurezza, sia dolce che salato a tutte le ore del giorno e della notte.

I proprietari Luca Masala, Marzia Margheriti, Flavio Zianna, Valentina Manuelli e Mattia Mancini, un gruppo di amici provenienti da esperienze di vita diverse, hanno avuto sempre come obiettivo quello di stimolare i consumatori a vivere il locale tutto il giorno e non solo negli orari canonici della colazione, del pranzo o della cena, ma in qualsiasi momento della giornata.

Dopo il lockdown, Vintro Bar&Bites ha riaperto i battenti in sicurezza per continuare ad offrire agli affezionati clienti, le sue specialità negli spazi interni e nell’ampio e verde dehors, un’oasi di relax nel cuore di Montesacro.

La proposta food&beverage

Per iniziare la giornata con una sferzata di energia, Vintro inserisce tra le novità in menu l’Acai bowl, una crema fresca a base di bacche di acai, yogurt, cocco e banana, un vero superfood non solo buono ma anche utile per la salute. Da Vintro si può gustare per la colazione anche l’Healthy granola yogurt con yogurt magro, granola e frutta fresca, un risveglio sano e nutriente.

Il locale di Viale Jonio propone anche la Colazione all’Italiana con caffè espresso e cornetto, e l’American Breakfast con waffle - servito con fragole fresche e gelato alla crema - french toast, pancake dolce o salato da consumare insieme a un american coffee. Dalle ore 8.00 alle ore 12.00 è disponibile anche l’English Breakfast, la tipica colazione inglese. A pranzo, dalle 12 alle 15 si può scegliere tra le categorie Poke, Salad&co,Burger e Taglieri.

Due le versioni Hawaian poke di Vintro: una con il salmone e una con i gamberi marinati e cotti alla piastra. Per tutti i gusti anche le Salad che comprendono l’immancabile Cesar Salad, La Caprese, la Salmon e tra le new entry la Greek bowl, la famosa insalata greca con feta, pomodorini, cipolla, olive e cetrioli e Il Tagliere mediterraneo, deliziosi felafel accompagnati da tortillas, salsa greca, pico de gallo, hummus, verza bianca e rossa, salsa pita e salsa al pepe nero.

“Abbiamo inserito anche la Shakshuka, un piatto di origine tunisina e algerina, diventato poi molto popolare nella cucina israeliana per dare un respiro ancora più internazionale alla nostra cucina. È una pietanza a base di sugo di pomodoro, uova, sedano, cipolla, peperoni e feta accompagnata dalla pita”, racconta Luca Masala.

Nel vasto menù di Vintro non mancano le proposte vegane tra cui il ‘Super Vegan’ il panino vegano con la Beyond meat, il famoso burger 100% vegetale che assomiglia e ha il sapore della carne. Per i vegetariani da provare anche la Quiche Lorraine, la torta salata tipica francese rivisitata in chiave vegetariana a base di pasta brisé uova, gruviera e verdure. Oltre a queste novità non mancano i classici Pancake, i Waffle, i Toast e gli Smoothies che si trovano a tutte le ore della giornata.

Durante l’orario dell’aperitivo, da Vintro si può degustare un piatto servito al tavolo composto da sfizi, stuzzichini ma anche primi piatti e torte salate da abbinare ad un cocktail e completo anche di una proposta dolce.

Ad arricchire il quadro dell’offerta una selezione di vini, birre artigianali e cocktail dai sentori esotici tra i quali spicca l’Hawaiian Ice Tea con vodka absolut, gin beefeater, rum 3y, triple sec, blue curaçao, succo di ananas e sciroppo di cocco e il Mai Tai con rum plantation original dark, lime, orzata, orange curaçao.