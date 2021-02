VIDEO | Healthy Color apre anche a Roma, fan in coda dal mattino per Sfera Ebbasta

Non la folla che ci si poteva aspettare in “tempi normali”, ma sono molti i giovani che si sono messi in coda fin dal mattino per l’apertura di Healthy Color, il fast food del cantante Sfera Ebbasta, del calciatore Andrea Petagna e dello stilista Marcelo Burlon.



L’apertura del ristorante romano, mercoledì 3 febbraio, senza inaugurazione viste le restrizione legate al Covid, ma in tanti speravano di poter vedere il proprio idolo: “Un grande che si è fatto da solo, dal basso”, dice un ragazzo in coda.



Mentre un’abitante di zona riesce ad avere in omaggio un take away: “Non so chi sia, ma abito qui e mi piace rompere le scatole quando vedo un po’ di folla”.