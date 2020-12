VIDEO | "A Natale ti regalo un supplì", l’iniziativa benefica di un ristoratore romano

Un modo per festeggiare il Natale. Ma anche per ricordare che, si spera presto, il Covid e i suoi effetti nelle vite di tutti noi sarà solo un ricordo. Sotto lo slogan “Vendicheremo i giorni tristi”, Daniele Frontoni, pizzaiolo e creativo titolare dell’omonima pizzeria, domenica 20 dicembre ha fritto e donato migliaia di supplì. Lo stesso slogan da lui ideato quando, durante le prime settimane di lockdown, aveva promosso la panchina solidale, sempre all’Alberone.

Un "caldo abbraccio", panato e fritto al momento e servito per strada, proprio all'esterno della pizzeria che fino a quando è stato possibile ha effettuato regolarmente il suo servizio. “Siamo chiusi dal 24 ottobre” è quanto scritto sul cartello subito sotto l’insegna: “Un modo per fare un regalo a tutti, in primis a noi - dice Frontoni -, per sentirci ancora vivi”.