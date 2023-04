Valerio Braschi lascia il ristorante 1978: "Roma sempre nel cuore"

Dietro la porta rossa e lucida di via Zara 27 non ci sarà più Valerio Braschi. Il giovane e promettente chef ha annunciato di lasciare il ristorante 1978 alla volta di Milano.

Valerio Braschi lascia Roma

Ex vincitore di Masterchef appena maggiorenne, in questi anni a Roma, Braschi ha fatto più volte parlare di sè per le sue provocazioni culinarie. Dalla "carbonara distillata" alla "lasagna in tubetto", fino allo scandaloso "pene di toro" (che RomaToday aveva assaggiato a maggio 2022). Originario di Sant'Arcangelo di Romagna, dopo la sua esperienza capitolina, Valerio Braschi si dice pronto a cambiare e ad iniziare il suo nuovo progetto.

"Dopo 4 anni ho deciso di lasciare il 1978 e di intraprendere un nuovo percorso in una nuova città, Milano", ha fatto sapere Braschi ai suoi followers su Instagram. "Sono stati 4 anni bellissimi - ha proseguito lo chef - sono arrivato a Roma che ero un giovane ragazzo, sapevo cucinare ma ero alla prima esperienza con la gestione di un ristorante".

Tanti i riconoscimenti che in questo periodo sono stati ricevuti da Braschi e dal 1978 e il giovane chef romagnolo ci tiene ad esprimere parole di gratitudine presso quel ristorante che per lui è stato la casa dove è cresciuto ed è diventato quello che è oggi: "Lasciarlo è per me un pezzo di cuore che si strappa".

Per il momento Valerio Braschi non svela altro sul nuovo progetto milanese, ma scrive: "Ringrazio di cuore tutta Roma che mi ha dato tantissimo, una cittá straordinaria che dal primo giorno mi ha accettato e reso parte di lei, facendomi davvero sentire a casa. Milano sará la mia nuova meta, ma Roma sarà sempre nel mio cuore".

Il ristorante 1978 resterà aperto - per far assaggiare gli ultimi piatti di Valerio Braschi - fino a Pasqua, poi chiuderà per un importante periodo di ammodernamento.