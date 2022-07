Ugo al Villaggio è tornato: pescato locale e vini naturali e bio in riva al mare

Ugo al villaggio torna, anche nell'estate 2022, all’interno della struttura del Marine Village, rinomato beach club di Ostia Lido. Un luogo che coniuga vacanza e qualità, offrendo piatti del pescato locale.

Lo stile del ristorante richiama quello del beach club: natura, legno e piante, con un netto richiamo alle vicine Dune del Villaggio Tognazzi, sono gli elementi che, da anni, attraggono i clienti facendoli immergere in un’oasi di pace, a pochi km da Roma.

Gabriele Ziccarelli, food and beverage manager da più di 10 anni e startupper, è approdato al Marine Village nel 2018; nel 2019 ha lavorato ad un progetto di restyling che prevedesse un format diverso, in grado di andare incontro alle esigenze del momento e alle richieste della clientela.

“Noi volevamo che chiunque venisse a trovarci, anche solo per una veloce pausa pranzo, avesse come l’impressione di essere in vacanza”, afferma Gabriele.

In cucina, da 5 anni, c'è lo chef Valentino Scerpa che si occupa di variare il menu ogni mese, durante tutta la stagione estiva (da maggio a ottobre). Piatti a base di pesce del Mar Mediterraneo e del Mar Tirreno sono protagonisti in menu: selezione di tartare, carpacci e crudi di mare variano a seconda dello scarico del pescato che ricevono giornalmente dai loro fornitori; butterfly di calamaro fritto, sauté di cozze lacustri del Lago di Paola al sentore di timo, alici dorate con maionese al lime fatta in casa o il, sempre classico, fritto di paranza (gamberi rosa di Sicilia mixati a merluzzetti, trigliette e soglioline del Tirreno).

È di poco più di un mese l’acquisto in squadra di Fabio Guzzi, il nuovo sommelier che si occupa della gestione e spiegazione ai clienti della carta dei vini; quest’ultima è il risultato di un lavoro di nicchia che mira a rappresentare il 50% di vini naturali e il 50% di vini biologici. L’idea di fondo è stata quella di puntare sulle etichette delle piccole aziende agricole e delle piccole referenze, anziché sulle grandi. Etichette che spaziano dall’Italia alla Francia con, ovviamente, un occhio di riguardo per quelle regionali.