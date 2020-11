Inaugura il sesto "Trapizzino": l'angolo di pizza più famoso di Roma conquista un'altra zona della città

Giovedì 12 novembre, in piena emergenza sanitaria, Trapizzino sfida il Covid aprendo un nuovo locale a Roma. Siamo a quota 6 nella Capitale, 14 in tutto il mondo.

Dopo aver abbassato le serrande al Mercato Centrale (chiuso a causa della Pandemia), L'angolo di pizza più famoso della Città eterna non si perde d'animo e conquista un altra zona di Roma. Il sesto Trapizzino aprirà in piazzale delle Provincie, al civico 9, in una piazza di riferimento della zona est di Roma, incastonata tra la rinnovata stazione Tiburtina, l’università la Sapienza, il Policlinico Umberto I e Piazza Bologna.

Trapizzino accoglierà i clienti con le sue ricette tradizionali della cucina romanesca e italiana in un ambiente caldo e confortevole: oltre al bancone del bar, che corre lungo il lato della sala, ci si potrà accomodare intorno ai tavoli alti nell’interno o in quelli esterni del dehors (che sarà allestito a breve).

Alle pareti, un percorso fotografico fatto di persone, momenti, valori per raccontare la storia dello street food romano amato in tutto il mondo e per catapultare subito chi entra nel pieno del sentimento Trapizzino: Mangio, Bevo e so’ Felice!

In ottemperanza con il DPCM attualmente in vigore, Trapizzino di Piazzale delle Provincie, 9 sarà aperto tutti i giorni, dalle 12 alle 18, con servizio all’interno del locale e fino alle 22 con Take Away e Delivery.

Che cos'è il Trapizzino

Il Trapizzino è un angolo di pizza, preparato con lievito madre e a lunga lievitazione che viene servito caldo, croccante fuori e morbido dentro, ripieno delle ricette tradizionali della cucina romanesca e italiana. Nato nel 2008 a Testaccio dall’idea del Mastro Pizzaiolo Stefano Callegari, ha al suo attivo oggi 14 punti vendita tra Roma, Torino, Milano, Firenze, Trieste e New York.

Fedeli compagni del Trapizzino, non mancheranno nel nuovo locale di Piazzale delle Provincie i Supplì e le Crocchette, i fritti tradizionali di Roma da quasi due secoli: dal classico Supplì al telefono al Tortellino, passando per il Punto G al gorgonzola assoluto e il supplì Amatriciano. Per concludere con i dolci, tutti fatti in casa, Tiramisù, Dolce Triplo Cioccolato, Ciambelline al vino e altre delizie.

Trapizzino e Vini

Trapizzino in piazzale delle Provincie, inoltre, legherà al trapizzino un buon calice di vino. Il locale presenterà una selezione di etichette all’insegna della qualità, privilegiando i piccoli produttori e riservandosi la possibilità di spaziare su tutta la carta della “Vineria di Roma” di Trastevere, dedicata al territorio laziale. Tutte le proposte si potranno godere in bottiglia o al calice. Ai vini, inoltre, si aggiunge una proposta di cocktail fatta di grandi classici: miscelati, non shakerati. Gin tonic, Martini Cocktail e l’ormai celebre Vermouth del Professore Riserva Speciale Trapizzino per tutti i cocktail classici a base di Vermouth, dall’Americano al Negroni.